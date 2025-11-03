３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ラストに視聴者が心配していたあの人物がチラ映り。ネットも心配の声が上がった。

この日の「ばけばけ」では、サワ（円井わん）がついに小学校の教師となり、トキ（高石あかり）は野の花を摘んで花束にしてお祝い。サワも喜ぶ。そんなときに見知らぬ男が松野家に入って行ったことから、トキが家に戻ると、そこには借金取りの森山の息子・銭太郎（前原瑞樹）がおり、亡くなった父に代わって自分が借金の取り立てをするとして、いきなり家捜し。そして奥で座っていた勘右衛門（小日向文世）に「働け！」などといい、家の中は大騒動となる。

そんな家の中をこっそりのぞいていた人がいた。サワが「松野さんに御用ですか？」と声をかけると、顔も上げずにその場を走り去っていったが、それは雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）だった…。

父の傳（堤真一）が亡くなり、お嬢様だった母・タエ（北川景子）とともに松江を去ったはずの三之丞。金持ちの家だったが、家業は潰れてしまったため、タエとともに暮らしていけるのか、ネットも心配していた。松野家をのぞいていた男の服装はみすぼらしく、とても以前の雨清水家の雰囲気は残っていない。

ネットでもこの日のラストに「三之丞、最後にきたな、、」「ラスト、三之丞だよね？」「三之丞…きっとお金借りにきたんだろうな。明日はつらい回になりそう」「三之丞何しに松野家へ…まさかお金に困って借りにきたのだろうか」「最後に出てきたのは三之丞かな？薄汚れていたのが心配になる」などの声が上がっていた。