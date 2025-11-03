6月の初招集から高めてきた自信…MF川本大善(柏U-18)がU-17W杯で躍動へ「もう心配とかはなくて、自分の武器を出すだけ」
「いつも通りやるっていうのが最後の結果につながると思う。明日もいつも通り自分の、自分たちの100%を出すだけです」
MF川本大善(柏U-18)はU-17ワールドカップ開幕前夜、そう力強く断言してみせた。
11月3日、U-17日本代表は初戦のU-17モロッコ代表戦に臨むが、川本も「今日(試合前日)の練習もすごく良い感じでできていた」と準備段階からの好調を持続。個人としての手応えも掴んでいる。
川本はアジア予選のメンバーではなかったが、リーグ戦などでの活躍を評価されて今年6月のスペイン遠征からメンバー入り。奇しくもこの遠征ではモロッコとも対戦しているのだが、この遠征からすっかり常連メンバーとなった。
「最初のスペイン遠征からフランス、大阪、ワールドカップって積み重ねていくうちに、だんだん自分に自信がついたっていうのはあります。特にフランス遠征(9月のリモージュ国際大会)で自分のプレーが海外でも通用すると思えたので、今回はもう心配とかはなくて、自分の武器を出すだけだと思っています」
その川本が「武器」として誇るのは「守備の部分」だ。今大会で初めて川本を観るという人もいるだろうが、そういった人たちに見せたい部分も同じだ。
「やっぱり、走る、戦う、ボールを奪う。そういった守備のところだったり、チームのために戦う姿勢を前面に出すところを見てほしいです」
もちろん「攻撃でも自分がボランチとしてゲームを作れるように頑張っていきたい」と、組み立て役としての仕事をおろそかにするつもりは毛頭ない。
アフリカ王者・モロッコを向こうに回しての試合が緊迫した展開になることはほぼ確実。攻守の要となるポジションで、川本は「武器」を押し出して日本に勝利をもたらすことを目指す。
(取材・文 川端暁彦)
