¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÌîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×4Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦ÇðºêºéÏÂ¡¢°µ´¬¤Î´°Éõ·à¤ÇÂç²ñMVP¤Ë
¡¡¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÌîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè4²ó BFA ½÷»ÒÌîµå¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×·è¾¡¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈÂÐÀï¡£8ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ±Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È ¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2023¡ÙÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ
¡¡Âç²ñ³«ËëÆü¤È¤Ê¤ë26Æü¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«Àï¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÁ´6»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ2·åÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤«¤é7ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ò°µÅÝ¡£ÃæÈ×¡¢Áê¼êÅê¼ê¿Ø¤ËÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤ÎÇðºêºéÏÂ¡Ê4Ç¯¡¿ÂçºåÂÎ°éÂç¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¡¢7²ó¤ò´°Éõ¡£8ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¸«»ö¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×4Ï¢ÇÆÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éMVP¤ËÇðºê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤âºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤òÇðºê¡¢ºÇÍ¥½¨¾¡Î¨Åê¼ê¤òº´Æ£Èþºé¡Ê3Ç¯¡¿IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¡Ë¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÈªÃæ¤æ¤ê¤¢¡Ê4Ç¯¡¿ÂçºåÂÎ°éÂç¡Ë¡¢ºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¤òÏÆºä¿ÎÆî¡Ê4Ç¯¡¿»ê³Ø´ÛÂç¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡¢º´Æ£¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡Ë¡¢»³ËÜ°ì²Ö¡ÊÊá¼ê¡¿ÂçºåÂÎ°éÂç4Ç¯¡Ë¡¢ÈªÃæ¡ÊÆóÎÝ¼ê¡Ë¡¢¿¿µÝ¿´¡Ê³°Ìî¼ê¡¿ÀçÂæÂç3Ç¯¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÌîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î¶¯²½¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¡¦¶µ°é¤âÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¡£6·î20Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç½É¤ò·Ð¤ÆÁª¹Í¤µ¤ì¡¢9·îËö¤Ë¤Ï¶¯²½¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£Á´°÷¤¬ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯WBSC½÷»ÒÌîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç7Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃæÅçÍü¼Ó»á¤¬Â³Åê¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤«¤é2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¢£ºÇ½ª½ç°Ì
1°Ì¡§ÆüËÜ
2°Ì¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
3°Ì¡§¹á¹Á
4°Ì¡§´Ú¹ñ
5°Ì¡§Ãæ¹ñ
6°Ì¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
7°Ì¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
8°Ì¡§¥¿¥¤
9°Ì¡§¥¤¥ó¥É
10°Ì¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¢£É½¾´Áª¼ê
MVP¡§Çðºê ºéÏÂ
ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡§Çðºê ºéÏÂ
ºÇÍ¥½¨¾¡Î¨Åê¼ê¡§º´Æ£ Èþºé
¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
ºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¡§ÏÆºä ¿ÎÆî
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡Ë¡§º´Æ£ Èþºé
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÊá¼ê¡Ë¡§»³ËÜ °ì²Ö
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÆóÎÝ¼ê¡Ë¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê³°Ìî¼ê¡Ë¡§¿¿µÝ ¿´
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È ¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2023¡ÙÂåÉ½Áª¼ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ
¡¡Âç²ñ³«ËëÆü¤È¤Ê¤ë26Æü¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«Àï¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÁ´6»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ2·åÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤«¤é7ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ò°µÅÝ¡£ÃæÈ×¡¢Áê¼êÅê¼ê¿Ø¤ËÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤ÎÇðºêºéÏÂ¡Ê4Ç¯¡¿ÂçºåÂÎ°éÂç¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¡¢7²ó¤ò´°Éõ¡£8ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¸«»ö¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×4Ï¢ÇÆÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÌîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î¶¯²½¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¡¦¶µ°é¤âÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¡£6·î20Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç½É¤ò·Ð¤ÆÁª¹Í¤µ¤ì¡¢9·îËö¤Ë¤Ï¶¯²½¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£Á´°÷¤¬ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯WBSC½÷»ÒÌîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç7Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃæÅçÍü¼Ó»á¤¬Â³Åê¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤«¤é2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¢£ºÇ½ª½ç°Ì
1°Ì¡§ÆüËÜ
2°Ì¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
3°Ì¡§¹á¹Á
4°Ì¡§´Ú¹ñ
5°Ì¡§Ãæ¹ñ
6°Ì¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
7°Ì¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
8°Ì¡§¥¿¥¤
9°Ì¡§¥¤¥ó¥É
10°Ì¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¢£É½¾´Áª¼ê
MVP¡§Çðºê ºéÏÂ
ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡§Çðºê ºéÏÂ
ºÇÍ¥½¨¾¡Î¨Åê¼ê¡§º´Æ£ Èþºé
¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
ºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¡§ÏÆºä ¿ÎÆî
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡Ë¡§º´Æ£ Èþºé
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÊá¼ê¡Ë¡§»³ËÜ °ì²Ö
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÆóÎÝ¼ê¡Ë¡§ÈªÃæ ¤æ¤ê¤¢
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê³°Ìî¼ê¡Ë¡§¿¿µÝ ¿´