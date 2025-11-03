WSÀ©ÇÆ¢ªÂçÃ«¤ËË¬¤ì¤¿¡È½é¡É¤Î²÷µó¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¹×¸¥¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡©¡×¡Ö¥¹¥²¤¨¡×Ä¶¥¹¥¿¡¼¤Î¾ÚÌÀ
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ç¤µ¤é¤ËÇúÁý
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë5-4¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È²÷µó¡É¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀÊ´¬¤·¡¢º£µ¨¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¤¹¤Ã¤«¤êMLB¤Î´é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¿ë¤ËÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬1000Ëü¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤Î²÷µó¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤¬224Ëü¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬202Ëü¿Í¡£ÂçÃ«¤Î¿ô»ú¤ÏÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦°ì¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¤â¥«¥Ê¥À¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âX¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1000ËüÄ¶¤¨¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¥¹¥²¤¨¡×¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç¤¤¤è¤¤¤èMLB¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤âÈ´¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡©¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¡¢1009Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
