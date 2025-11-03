¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£¸¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤¬À¹¶·¡¡º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬¥Ü¥Ö¤Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥óÅÐ¾ì¤·ÏÃÂêÁûÁ³¡ª
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤¬£±Æü¤È£²Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦£Ì£á£Ì£á¡¡£á£ò£å£î£á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡Ý£Â£Á£Ù¤Ç£¸¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×£¸£·£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ç¤â£²£°²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¤ÎÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡££±£°·î£±£°·îÈ¯Çä¤Î£±£°£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤â¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢£Â£é£ì£ì£â£ï£á£ò£ä¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£ï£ð¡¡£Ó£é£î£ç£ì£å£ó¡¡£Ó£á£ì£å£ó¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££Ã£Ä¥»¡¼¥ë¥¹¤â¸½ºßÎß·×£´£°ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤ë£²Æü´Ö¤ÇÌó£²Ëü£²£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤áÎ¾Æü£²£·¶Ê¤òÈäÏª¡£º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬¥Ü¥Ö¤Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸ø±é¤´¤È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ì¥¯¥È³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢£±Æü¤ÏÌî¸ý°á¿¥¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¡Ö·¯¤È»ä¤Î²Î¡×¡¢£²Æü¤Ï¡á£Ì£Ï£Ö£Å¤Î´Å¤¯¤Æ´í¤¦¤¤Îø¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤òã·Æ£¼ù°¦Íå¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Î±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ë¹Åç¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£¸¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£¸å¡¢£±£µÆü¡¢£±£¶Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢Æ±£²£²Æü¡¢£²£³Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡¢£±£²·î£²£³Æü¡¢£²£´Æü¤ËÂçºåÉÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçÆ°°÷¿ô¤È¤Ê¤ë£±£µËü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÍ½Äê¤·¡¢Á´¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£