堀田茜、挙式報告 ウエディングショットに反響殺到「国宝級の美しさ」「隣は旦那さん？」
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの堀田茜が11月2日、自身のInstagramを更新。挙式を報告した。
【写真】堀田茜「隣は旦那さん？」ウエディング2ショット
◆堀田茜、挙式を報告
「結婚式を挙げました」と報告し、美しいスタイルが映える純白のウエディングドレス姿を披露した堀田。「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」と振り返った。
この投稿に、コメント欄には祝福の声が殺到。「国宝級の美しさ」「幸せに溢れてる」「改めてご結婚おめでとうございます！」「見惚れる」「もしかして隣は旦那さん…？」など反響が寄せられている。
◆堀田茜、2024年4月に結婚発表
堀田は、2024年4月26日に一般男性との結婚を報告した。（modelpress編集部）
