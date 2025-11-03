【難読漢字】食べ物当て「藜」　庶民の味方です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「藜」という漢字を読めますか。難しすぎて見当もつきません。読めましたか？

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：アカザ

藜は、ヒユ科アカザ属に属する一年草で、日本では古くから野草として親しまれてきた植物です。畑や道端などに自生し、草丈は30〜100cmほどに成長します。

葉は菱形や卵形で、若葉には白い粉状の物質が付着していることが多く、これが特徴的な見た目を作り出しています。夏から秋にかけて、緑色の小さな花を穂状に咲かせます。

古来、食用としても利用されてきました。若葉は柔らかく、茹でておひたしや和え物にするほか、吸い物の具としても使われていました。

なかでも、藜の若菜を具とした吸い物は「あかざのあつもの」と呼ばれ、質素ながら滋養のある料理として知られています。昔の庶民の暮らしのなかでは、身近な野草を使ったこうした料理が日々の食卓を支えており、藜も庶民の生活に寄り添う存在でした。

名前の由来は定かではありませんが、若葉が赤みを帯びることから「赤草（あかくさ）」や「赤菜（あかな）」と呼ばれていたものが、転訛して「アカザ」になったとする説があります。

近年では鉄分やカルシウムなどのミネラル、ビタミンを豊富に含むことから、健康食材としても注目されています。

