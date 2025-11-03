佐野勇斗、“卒アル”撮影裏公開「まだ学生いける？俺」 視聴者熱視線「かっこいい」「ときめいてしまう」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが3日までに更新され、佐野の“卒業アルバム”撮影裏が公開された。
【写真あり】「まだいける？」卒業アルバム写真を撮る佐野勇斗
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
公式アカウントは「リンダ（佐野勇斗）の卒アル写真の撮影風景」と題し、ビハインド動画を投稿。動画内では、佐野が「まだ学生いける？俺」と尋ね、スタッフが「いけると思います！」と絶賛する場面も。「やんちゃな設定でいいんですよね？ちょっと（襟を）あけた方がいいかな」と自ら試行錯誤する姿が収められている。
この投稿には「制服まだまだ似合う！」「かっこい〜！」「その卒アル写真ほしい」「まだまだ学生役いけるよ！」「メイキングでもときめいてしまう」といった声が寄せられている。
