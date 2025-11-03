３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、思わぬ人物があっけなく亡くなっていたことが判明した。

この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が初登校。錦織（吉沢亮）の支えもあり、中学で教壇に立ち、授業を開始する。

同じ日に、サワ（円井わん）も小学校教師として初登校。トキ（高石あかり）は、親友の門出を祝おうと野の花を摘み、花束にして渡す。大喜びのサワだったが、その時に松野家に見知らぬ男が入って行く。

驚いたトキは家に行くと、見知らぬ男はあの借金取りの森山（岩谷健司）の息子・銭太郎（前原瑞樹）で、フミ（池脇千鶴）もびっくり。銭太郎は「親父が先日、ぽっくり逝きましてね」とまさかの訃報を伝え、トキも「え？」と驚き。銭太郎は「親父が死ぬ前に言っちょってね。もっと厳しく取り立てるんだったって。顔の割りに気が優しい男だったけん」というと「だけん、親父の分まで厳しくしていくけん！金、どこにあるだね！」といって家捜しを始める…。

ネットは、父の突然の死と、息子への名付けに「森山銭太郎…あのパパが付けた名前か」「森山さん、もう退場なの、なんか寂しい」「息子へのネーミングセンス…どうした？」「借金取りの森山さんがお亡くなりになっていた…」などの声が上がっていた。