「バッファローズはいい仕事をした」ドジャース公式、優勝直後の機内ショットに反響！ 「ありがとう」
ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramが、11月3日に投稿を更新。優勝直後の飛行機内の様子を公開しました。
【動画】優勝の余韻に浸る選手たち
コメントでは、「はしゃいでますな」「皆さん幸せそうな笑顔 優勝おめでとうございます」「寝てるフリかーい」「オリックスバッファローズはいい仕事をした」「由伸さんありがとう」などの声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
「寝てるフリかーい」同アカウントは「Bringing the trophy back to LA!（トロフィーをLAに持ち帰ります！）」とつづり、1本の動画を投稿。球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした喜びに浸る選手たちの様子を公開しています。冒頭では、トロフィーを抱えたまま窓際の壁に寄りかかり、眠ったふりをする山本由伸選手の姿が。カメラが近づくと無邪気な笑顔を見せていて、偉業達成への喜びがうかがえます。
MVPの大活躍も「まだまだ投げる!!」山本選手は今シリーズで最優秀選手（MVP）に選ばれる大活躍。さらに優勝直後に更新した自身のInstagramでは「みんなのためなら、まだまだ投げる!! 最高の表情!!」とつづるなど、熱い“ドジャース愛”を見せています。今後の活躍からも目が離せませんね。
