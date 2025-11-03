¡ÚGÂçºå¡Û²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌ£¡ª¡×¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤...±§º´Èþµ®»Ë¤Î¡È¶ÃØ³¡ÉÄ¾ÀÜFKÃÆ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡£Ê£±?£Ê£³´ØÀ¾£¶¥¯¥é¥Ö¤Î¸åÈ¾Àï¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ò³ÆÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª½Ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï£Í£Ã²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬Ì£¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤À¤¹¡ÖÌ£¡ª¡×¤ò²þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¤â¤¦£±ÅÙ¸«¤¿»þ¤Ë¡ÖÌ£¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö£Î£Ï£ÔÌ£¡×¤Ê¤Î¤«¡¢²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬È½ÊÌ¤·¤¿¡£
¢§£Í£Ã²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¡ÖÌ£¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¤Ç¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÃÏ¤µ¤óÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÌ£¡ª¡×¤ò¸À¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸åÈ¾Àï¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡±§º´ÈþÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥í¤ÇÅ¾¤¬¤»¤Ð£Ç£Ë¤ÎÁ°¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°Á´°÷¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë±§º´ÈþÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£ËÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Áê¼ê¤Î£Ä£Æ¤È£Ç£Ë¤¬¹Í¤¨¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö£Î£Ï£ÔÌ£¡×¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£¤¢¤½¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï±§º´ÈþÁª¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤À¤ÈÆñ°×ÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Í£Â£Ó³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¨¤§¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¸åÇÚ¤Îµ»½Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö£Î£Ï£ÔÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡ÖÌ£¡ª¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×ÆüÍË¿¼Ìë£°¡§£µ£°¡Ý£±¡§£²£°ÊüÁ÷¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¼ýÏ¿¤è¤ê¡Ë