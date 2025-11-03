全国で「クマ被害」が注目されるなか、今年、多くの命を奪っている動物が他にもいる。噛ままれたり、犬や猫などのペットを介して感染。今年は全国で過去最多の165人が感染、13人が命を奪われている。初期症状は風邪に似ているという。急増する感染症・SFTS（重症熱性血小板減少症候群）の現状を、医療ジャーナリストの木原洋美さんが取材した――。

写真＝iStock.com／west ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west

■クマ被害よりも多い死亡者数

メディアでは連日、各地のクマ被害を報じている。

環境省のまとめでは、9月末までの人身被害者数は108人。死亡した人の数は10月3日、計7人になり、過去最悪だった2023年度の6人を上回った。（10月30日現在の死者数は12人、クマが原因と疑われる死者数は1人）

昨今「クマ」「イノシシ」「サル」「シカ」「アライグマ」「ハクビシン」「キツネ」「タヌキ」「カラス」「ネズミ」など、野生動物による「獣害」は年々深刻化し、社会問題になっている。代表的な獣害は、「農作物の食害」「森林を食べつくし災害を引き起こす」「噛みつき、飛び出しによる死傷者の発生」「住宅侵入による生活への支障」が挙げられるが、実はそれ以上に深刻な「獣害」がある。

「動物由来感染症（人獣共通感染症）」だ。

これは文字通り、動物から人間へ、人間から動物へ伝播可能な感染症のことで、病原体が動物から人間にうつるまでの途中経過に関係する生物は、「ダニ」「蚊」「ノミ」「ハエ」「魚類」から「犬」「猫」等のペット、家畜、さらには野生動物まで、身近な生物すべてといっても過言ではない。

ちなみに「地球上で最も人間を殺している生物」は「蚊」で、毎年数十万人の命を奪っているが、近年増えているのが、「マダニ」が媒介する感染症・SFTS＝「重症熱性血小板減少症候群」による被害だ。

今年の感染者数はすでに165人で（10月7日時点）過去最多。死亡者数は8月時点で13人となっている。ダニが媒介する感染症はほかにも「ツツガムシ病」や「ダニ媒介脳炎」「日本紅斑熱」などがあり、日本においては「ダニ」こそが最恐生物と言えるかもしれない。

SFTSウイルスの自然界での感染環とヒトへの感染経路。出典＝厚労省ホームページ「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）診療の手引き 2024年版」より

■「致死率27％」と報じられている

SFTSは、主として原因となるウイルスを保有するマダニに噛まれることで人間と動物の両方に感染する感染症（人獣共通感染症）だ。

初期症状は発熱、全身倦怠感、消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）で風邪に似ているが、重症化すると血液中の血小板が減少して出血が止まらなくなったり、意識障害が起きたりして死亡することもある。一部メディアでは「致死率は27％ほど」と報じられ、注目が集まった。

また、従来患者の発生は、西日本を中心に報告されていたが、今年は新たに秋田県、神奈川県、岐阜県、北海道、茨城県が加わった。

「どの地域でも患者が出る可能性がある」として、厚生労働省は警戒を呼び掛けている。

とはいえ、具体的にはどう警戒したらいいのだろうか。総合診療医の生坂政臣氏に取材したところ、見落とされがちな注意点が浮き上がってきた。それは、猫、犬、インコ、爬虫類といった身近なペットを介してうつる感染症だ。国も「動物由来感染症ハンドブック2025」を発行し、注意を呼びかけている。

SFTSも、発症した猫や犬から飼い主に感染するケースが報告されており、三重県では5月に、高齢の男性獣医師が日常診療の中で猫を診察した後に呼吸困難となり、数日後に亡くなるという事態も起きている。SFTSは、全患者の9割が60歳以上で、高齢者は重症化しやすいことが知られている。さらに10月には東京都が、都内で飼われていた犬の感染が初めて確認されたと発表した。

出典＝厚労省ホームページ

■マダニから動物を介してヒトへ…

このほか、今年6月には、長崎県の30歳代の女性が、「オウム病」にかかって死亡した疑いがあると発表されました。オウム病は、インコやオウムなどの鳥類の糞を吸い込んだり、口移しでえさを与えたりした際に細菌が人体に侵入して発症する病気で、妊婦は重症化しやすいことが分かっている。初期症状は、悪寒を伴う高熱、頭痛、全身倦怠感、食欲不振、筋肉痛、関節痛などがみられる。

これだけではない。「動物由来感染症ハンドブック2025」によると、ペットから人間に移る動物由来感染症にはSFTS以外にも、犬では狂犬病、エキノコックス症、カプノサイトファーガ感染症等々、猫を介する感染症には、猫ひっかき病、トキソプラズマ症、回虫症等々、実にさまざまな病気がある。

出典＝厚生労働省「動物由来感染症ハンドブック2025」

ペットから人間への感染は、病原体に感染したペットに［咬まれる・ひっかかれる・糞便や体液（液、唾液、便、尿）に触れる、飛沫・塵埃(じんあい)（抜け毛やフケなど）を吸い込む］などで起こる。ペットの口内に普通に見られる細菌が原因になることもある。

そのため『動物由来感染症ハンドブック』では、「細菌やウイルス等が動物の口の中にいることがあるので、口移しでエサを与えたり、スプーンや箸はしを共用したりするのは止めましょう。口や目元を舐められるのも避けましょう。また、動物との入浴や布団に入れて寝ることも、濃厚接触となるので止めましょう」と警告している。

■初期症状は風邪に似ている

たとえばペットを飼っている人の中には、我が子のように溺愛している人は少なくないし、テレビの動物バラエティ番組では、犬好きのタレントが口の周りをペロペロと舐めさせている場面が時折みられる。微笑ましい光景ではあるが、感染症予防の観点ではお勧めできない。

ただし、「ヒトの口腔内はペットよりはるかに汚く、雑菌だらけ。毒性が高いので、動物咬傷の場合等、抗菌薬の選択には気を遣います。傷の見た目が同じ場合、危ないのはヒト＞猫＞犬です」と生坂氏は指摘する。

それよりも、懸念されるのは、動物由来感染症はいずれも始まりは発熱、全身倦怠感、消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）などで、急性胃炎やインフルエンザの症状と似ていることだ。ただの風邪だと思い込んで受診が遅くなったり、病院でも見逃されて、悪化するまで気づかれなかったりという心配はないのだろうか。

「はい、ペット由来の病気は、『ペットに噛まれた』など経緯が明らかな場合以外は、医師にとって落とし穴になります。ただ、感染症専門医や総合診療専門医であれば、概略は押さえているはずなので心配ありません」（生坂氏）

これはちょっと心配だ。いかにも重症ならともかく、ただの風邪とおぼしき症状の場合、まずは近所の内科クリニックを受診するのが普通だが、感染症や総合診療科の専門医かどうかまでは考えないだろう。

写真＝iStock.com／Chalabala ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chalabala

■疑わしい症状なら医師に必ず伝えたいこと

「そうですね。動物由来感染症は、SFTSや狂犬病など一部の疾患を除けば、急激に悪化することは稀なので、私どもは不明熱とか原因不明のリンパ節腫脹、炎症反応陽性の倦怠感などの患者さんには、必ずペット飼育歴や渡航歴を尋ねます。

ですから患者さんも、ただの風邪や急性胃炎のはずなのに、なかなか回復しない、症状が長びいていると感じたら、ペットを飼っているか否かに関わらず、感染症専門医か総合診療専門医受診を検討していただきたいですね。

特にペットを飼っている場合には、ちょっとでも疑わしい症状で医療機関を受診する際、飼育状況やペットの健康状態、普段の接触の仕方などについても医師に伝えることを心がけてください」

疑わしい症状で病院へ行く際は、医師から聞かれなくても、ペットを飼っていること、直近のペットの健康状態、普段からの接触の仕方等、伝えるようにしよう。ペットには感染症予防・ノミ・マダニ駆除薬等も忘れずに与えたい。友人のペットと遊んだ場合等も同様だ。お子さんの場合は、親が気を付けなくてはいけない。

昨今、動物由来感染症が問題となってきた背景には、人間社会の変化と人間の行動の多様化があげられている。

たとえば、交通手段のめざましい発展に伴う膨大な人と物の移動、人口の都市集中化、絶え間ない土地開発と自然環境の変化、先進国では抵抗力の弱い高齢者等の感染を受けやすい人々の増加の影響や、野生動物のペット化等。

今世界では、動物由来感染症に対して、人間、動物、環境の衛生に関わる者が連携して取り組む「One Health（ワンヘルス）」という考え方が広がっており、厚生労働省も、One Healthの考え方を広く普及・啓発するとともに、分野間の連携を推進している。

ペットを飼っていようがいまいが、私たちは多くの生物と共存している。この事実を忘れずに、幅広い視野に立って感染症と向き合っていく必要がある。

監修：生坂政臣（総合診療医／医療法人生坂医院副院長）

----------

木原 洋美（きはら・ひろみ）

医療ジャーナリスト／コピーライター

コピーライターとして、ファッション、流通、環境保全から医療まで、幅広い分野のPRに関わった後、医療に軸足を移す。ダイヤモンド社、講談社、プレジデント社などの雑誌やWEBサイトに記事を執筆。近年は医療系のホームページ、動画の企画・制作も手掛けている。著書に『「がん」が生活習慣病になる日 遺伝子から線虫まで 早期発見時代はもう始まっている』（ダイヤモンド社）などがある。

----------

（医療ジャーナリスト／コピーライター 木原 洋美）