　ロッテは3日、2026年コーチングスタッフを発表した。

【一軍】

監督：サブロー「86」

ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ：光山英和「90」

チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ：西岡剛「77」

チーフ内野守備走塁コーチ：松山秀明「80」

投手コーチ：黒木知宏「84」

投手コーチ：小林宏之「71」

打撃コーチ：栗原健太「88」

バッテリーコーチ：江村直也「76」

内野守備・走塁コーチ：根元俊一「87」

外野守備・走塁コーチ：伊志嶺翔大「74」

▼ 二軍

監督：福浦和也「70」

投手コーチ：大隣憲司「78」

投手コーチ：松永昂大「79」

投手コーチ：美馬学「81」

育成投手コーチ兼投手コーチ：南昌輝「85」

打撃コーチ：堀幸一「75」

打撃コーチ：細谷圭「82」

バッテリーコーチ：金澤岳「73」

内野守備・走塁コーチ：三木亮「72」

外野守備・走塁コーチ：諸積兼司「83」

▼ コーディネーター

一軍投手コーディネーター：建山義紀

二軍投手コーディネーター：川井貴志

打撃コーディネーター：矢沢大智

守備コーディネーター：小坂誠