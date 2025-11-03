ロッテ、2026年コーチングスタッフを発表！05年・10年の日本一を知る西岡剛氏と小林宏之氏がコーチ就任
ロッテは3日、2026年コーチングスタッフを発表した。
【一軍】
監督：サブロー「86」
ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ：光山英和「90」
チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ：西岡剛「77」
チーフ内野守備走塁コーチ：松山秀明「80」
投手コーチ：黒木知宏「84」
投手コーチ：小林宏之「71」
打撃コーチ：栗原健太「88」
バッテリーコーチ：江村直也「76」
内野守備・走塁コーチ：根元俊一「87」
外野守備・走塁コーチ：伊志嶺翔大「74」
▼ 二軍
監督：福浦和也「70」
投手コーチ：大隣憲司「78」
投手コーチ：松永昂大「79」
投手コーチ：美馬学「81」
育成投手コーチ兼投手コーチ：南昌輝「85」
打撃コーチ：堀幸一「75」
打撃コーチ：細谷圭「82」
バッテリーコーチ：金澤岳「73」
内野守備・走塁コーチ：三木亮「72」
外野守備・走塁コーチ：諸積兼司「83」
▼ コーディネーター
一軍投手コーディネーター：建山義紀
二軍投手コーディネーター：川井貴志
打撃コーディネーター：矢沢大智
守備コーディネーター：小坂誠