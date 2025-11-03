歌手の堀ちえみ（58）が11月1日、ブログを更新。「おNEWのお洋服！」と明かしたコーディネートを披露し、「とお〜っても可愛いです！」「やっぱりちえみちゃんは若いなぁ！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】堀ちえみの水着姿＆“幼く見える”イメチェンショット

これまでにもブログで、「前髪作りました。今回は、前髪の真ん中少しだけカットすることにしました。そしてカットした部分を今はやりのスケルトンに。透け感を出してみよう！なんてね。その方が若見えするかなって」とつづったイメチェンショットを公開。ファンからは、「若みえ通り越して幼く見えるよ。カワイイなぁ！」「お世辞抜きに、20代後半〜30代前半！」と驚きの声が寄せられ、話題になっていた。

また豪華客船「MSCベリッシマ」の船内でジェットバスを楽しむ際の、スタイル際立つ水着姿や「本日の出掛けるスタイル」とつづり、さまざまなコーディネートも披露している。

1日の投稿では、「本日の出掛けるスタイルです！おNEWのお洋服！セットアップです。カラータイツと合わせて」とつづり、カメラに向かいピースをする写真を披露した。

ファンからは、「ちえみちゃんとっても可愛いです」「なんでも着こなせて良いですねー。憧れます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）