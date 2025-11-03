【女子ボートレーサー・インタビュー 増本杏珠（２０＝福岡）後編】

――レーススタイルは

増本 見ていて楽しい方がいいと思うので、道中追い上げて競っていけるように、最後まで諦めないレーススタイルです。

――課題は

増本 最近スタートは少しずつ良くなっているけど、全コースに入り始めて、スローからの走り方が全然分かっていない。そこで着を落とすことが多くて、２、３コースを磨いて行けたらと思います。

――今後の目標は

増本 養成所を出た時から賞金女王になりたいと言っていた。そこは絶対に取りたいです。今はまだ遠いけど、ＳＧとかも出てみたいと思います。

――来期の目標は

増本 早くＡ２に上がりたいけど、来期は勝率を１点以上上げたいです。４・３０以上にしたいです。１年半くらい女子戦を走っていないので、ターンスピードとかちょっとずつ力はついてきていると思います。

――目標にしているレーサーは

増本 まくり差しとかめっちゃすごいなと思うので、師匠の今井貴士さんです。

――今井選手に弟子に入りした理由は

増本 地元にレーサーがいなくて、選び放題でした。デビューから２節目に今井さんと一緒になったのが大きいです。自分が足りないと思う足を伝えた時に「こうやって叩くといいよ」とドンピシャで当ててくれました。

――普段の指導は

増本 練習とかに来てもらって走り方とかペラ、ほぼほぼ全部です。早く追いつきたい存在だし、レースで勝ちたいです。

――好きなコースは

増本 外も気にしなくていいし、自分の旋回がのびのびできるので、５コースが好きなんです。今井さんのイン戦で５コースからまくり差したいですね。

――プライベートは

増本 最近、田舎から都会に出てきて一人暮らししています。めちゃくちゃ楽しいです。自炊は全くしないです（笑）。

――仲が良い同期は

増本 香月大輝と斉藤廉です。九州が３人しかいなくいて、３人で九州制覇を目指しています。あとは鹿児島と沖縄に行ったら制覇です。

――趣味は

増本 旅行とグルメです。グルメだけど、自分ではつくらないんです（笑）。賞金のほとんどは食べ物に使っています。最近は師匠とバイクの免許を取りに行っています。バイクを買うためにお金を貯めたいんです。でも、なかなか貯まらないんです。

――ファンの方へメッセージを

増本 最後まで諦めずに走るので応援よろしくお願いします！