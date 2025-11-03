フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ最終日（２日＝日本時間３日）の男子フリーは、日本勢の明暗が分かれる形となった。

２０２３年四大陸選手権覇者の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、冒頭の４回転ループで３・３０点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出すと、４回転サルコー、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプも着氷。後半にジャンプのミスが出たとはいえ、何とか演技をまとめ、安堵の表情を浮かべた。

ショートプログラム（ＳＰ）は４位発進だったものの、１６３・８９点をマーク。合計でも２５３・６９点とし、銅メダルを奪取した。ＧＰシリーズ第１戦フランス大会では１０位に沈んだが、ＧＰシリーズ２戦目で意地を見せた。

今季はオンとオフの切り替えを意識。体のケアにも気を配っており「今まで毎日スケートに何かしら関わる生活をしていたけど、何もスケートをしない日、スケートに関与しない日をつくっている」と話していた。ケガに悩まされる中でも、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に向けて明るい兆しが見えた一戦となった。

ＳＰ２位発進の友野一希（第一住建グループ）は、冒頭の４回転トーループ―２回転トーループの連続ジャンプで２・１７点のＧＯＥを獲得。しかし、４回転トーループ、４回転サルコーでミスが出た。３回転ループも回転不足となるなど、演技に精彩を欠き、１５９・３９点にとどまった。合計では２５１・４６点で４位だった。

優勝は世界王者のイリア・マリニン（米国）で２２８・９７点、合計３３３・８１点と圧倒的な強さを示した。