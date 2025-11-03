元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）は2日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。1日（日本時間2日）に第7戦が行われ、ドジャースの連覇で幕を閉じたワールドシリーズの激闘の余波が、自身の仕事にも及んでいたことを打ち明けた。

一茂は番組の金曜コメンテーターを務めているが、この日はドジャース連覇を受け、恒例のパネルコーナーに登場。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏とともに解説に当たった。

一茂はその中で、延長18回まで6時間30分を超える大激闘となった10月27日（同28日）の第3戦に言及。「6時間半、野球見たの、おれ、初めてだよ」と振り返ると、月曜コメンテーターの1人で、同局系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）で共演する俳優飯石腹良純（63）が「『ザワつく』の収録が遅くなったんだよ」と、応じた。

これに、一茂は「ちょうど『ザワつく』の収録で、それぞれの楽屋、みんな（野球中継を）見ていた。あれ、終わんなかったら始まっていないから。収録がね」と述べ、大激闘となった第3戦を観戦し終えた後に、番組収録が遅れて始まったことを明かした。