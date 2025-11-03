テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、米大リーグのドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立ったことを特集した。

スタジオには金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂と元ヤクルトでＭＬＢでも活躍した五十嵐亮太氏が出演した。

その中で１０月２７日（日本時間２８日）の延長１８回でドジャースが劇的なサヨナラ勝利を収めたシリーズ第３戦について長嶋が「６時間半…野球見たの俺初めてだよ」と漏らした。

これに月曜コメンテーターで俳優の石原良純「ザワつく！の収録が遅くなった」と第３戦の１０月２８日が自身と長嶋が共演する同局系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）の収録と重なっていたことを明かした。

この裏話にスタジオは笑いに包まれ、長嶋も「ちょうどザワつく！の収録で。それぞれの楽屋でみんなあれ見てて、終わらなかったら収録が始まらなかったね」と笑わせていた。