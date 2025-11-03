スズキ新「軽セダン」に大反響！ 独自デザイン＆可愛いボディカラーに「指名買い」のユーザーも！ 全長3.4m以下の“ちいさなボディ”で取り回しラクチンな「アルトラパン」販売店の声とは？

一部改良で進化！指名買いの傾向も！

2025年8月25日、スズキは軽乗用車「アルトラパン」の一部改良モデルを発売しました。

アルトラパンは、2002年に初代モデルが登場して以来、四角いフォルムとシンプルなデザインで、女性を中心とした若年層から長年支持されてきた軽乗用車です。

軽ハイトワゴンとは異なる個性を持つ車種として展開されており、現行モデルは3代目にあたり、2015年6月から販売されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mm、ホイールベースは2460mmで、コンパクトなため市街地での運転に適しており、日常の移動手段として幅広く利用されています。

大きく進化した新「軽セダン」何が変わった？

今回の一部改良では、R06D型エンジンとマイルドハイブリッドの採用により、燃費性能と走行性能の両立が図られました。

また、ボディカラーには新色「ルーセントベージュパールメタリック」と「フォギーブルーパールメタリック」が追加されています。

さらに、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」、車線逸脱抑制機能、信号切り替えに対応した「発進お知らせ機能」などが標準装備され、安全性も向上しています。

そんな一部改良されたアルトラパンに対して、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「正直に申し上げると、お問い合わせ自体は非常に多いわけではありません。室内の広さを求める方は、同じスズキであれば『スペーシア』などを選ばれることが多く、アルトラパンはややニッチな需要に応えるモデルです。

ただし、以前から女性のお客様を中心にご検討いただくケースが多く、選ばれるボディカラーはベージュやグレーが多いものの、特定の色に偏ることはなく、どの色も満遍なく選ばれています。

特に淡い柔らかい色合いは、軽自動車全般で人気が高く、グレードでは『ハイブリッドX』を選ぶ方が目立ちます。納車は現在のところ2〜3か月ほどでご案内しています」

また、関西圏の販売店担当者は次のように述べています。

「一部改良に伴い問い合わせ件数は大きく増えてはいません。しかし、アルトラパンを検討される方は最初からこのモデルに関心を持って来店される場合が多く、指名買いに近い傾向があります。

年齢を重ねてコンパクトなクルマを希望されるお客様が多く、取り回しの良さや駐車のしやすさを重視して、普通車から乗り換える方も少なくありません。

また、軽自動車からの買い替えだけでなく、普段の生活圏や駐車場の高さ制限を考えて選ぶケースもあります。

カラーはアイボリーなど落ち着いた色を選ぶ方も多い一方で、若年層ではパステルカラーを希望される傾向もあります」

販売店の反響はそれほど大きくないものの、アルトラパンの特徴であるコンパクトさを重視するユーザーからの確実な需要はあります。

なお、アルトラパンの価格（消費税込み）は151万4700円から189万5300円となっています。