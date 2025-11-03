◇スコットランド・リーグ杯準決勝 セルティック 3―1 レンジャーズ（2025年11月2日 英国・グラスゴー）

スコットランド・リーグ杯で2連覇を狙うセルティックが宿敵レンジャーズとの準決勝を制して決勝進出を決めた。

前半25分に先制したチームは同38分に退場で10人になったレンジャーズを相手に追加点を奪うことができず、後半36分にPK弾で追いつかれて延長戦に突入。しかし、延長前半3分にMFマクレガーが勝ち越し点を挙げ、同後半4分には途中出場した19歳のFWオスマンドが加点した。公式戦5試合ぶりに先発したFW前田大然は不発に終わって3―1の延長後半5分に退いたが、勝利に貢献した。

BBCによれば、数的優位を生かせず延長戦に持ち込まれる冷や汗ものの展開に、オニール暫定監督は「月曜（10月27日）には73歳だったのに、今は94歳になった気分だよ」と苦笑い。ロジャーズ前監督の辞任で就任し、セルティックで20年ぶりの采配となった10月29日の国内リーグ・フォルカーク戦で4―0の勝利に導き、リーグ杯でも決勝進出と結果を残した。

12月14日の決勝ではセントミレンと対戦。後任監督が決まらない状況で老将は「決勝がいつなのかさえ知らないんだ」と笑った。