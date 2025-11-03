「誰かとやりとりできるのが嬉しかった」「お金の不安から解放されたかった」。そう振り返るのは、66歳の田中美智子さん（仮名）。年金とパート収入で慎ましく暮らす日々のなか、ふとスマホで開いた無料占いサイトが、心の拠り所になりました。最初は“ちょっとした興味本位”のつもりだった課金は、気がつけば膨大に……。見ていきましょう。

孤独な女性が課金した結果…「何をやっていたんだろう」

市営団地で一人暮らしをする田中美智子さん（66歳・仮名）。 若い頃に離婚し、子どもはおらず、両親もすでに他界。頼れる親族は車で1時間ほど離れたところに住む妹一家だけです。

月8万円の年金に加えて、週4日・清掃パートで得る収入が月7万円。派手な暮らしではないけれど、工夫すればやっていける」――そんな静かな日常でした。けれど、美智子さんには密かな不安がありました。

「この先、ずっと一人で生きていけるのだろうか」

休日に誰とも話さない日が続くと、心の奥にぽつりと孤独が沈むのを感じました。 そんなとき目に留まったのが、スマホの無料占いサイトでした。

「人生、少しはいいことあるかな」「金運が上がって宝くじでも当たらないかな」

そんな軽い気持ちで利用し始めたといいます。最初は無料で楽しむだけ。しかし、占い師とのメール鑑定には有料ポイントが必要でした。

「普段ほとんど他人とのやりとりがないので、返信が来るのが嬉しくて。それに金運が上がるからと言われて、つい……」

1回のやりとりは数百円〜1,000円ほど。「このくらいならいいか」と思える金額でした。しかし、毎日サイトからメールを送るのが習慣になり、 スマホを開く時間が増え、 気づかぬうちに離れられなくなっていました。

やり取りの回数で料金が加算されるため、終了のタイミングがわかりにくく、つい追加で送信してしまう構造です。そうした積み重ねで、ポイントを追加購入、また追加購入。詳細に占ってもらう特別鑑定なども続けたことで、あっという間に課金額の合計は70万円を超えてしまいました。

長い老後に備え、コツコツ貯めてきた900万円の貯蓄。普段家計簿をつけない美智子さんが、ふと計算したときにその額に改めて驚いたといいます。

「いつの間にか、相手を“先生”って呼んで、心の拠り所にしていました。ですが、私にとって70万円なんて本当に大金。会ったこともない人なのに、いったい何をしていたんだろうって。お金を返してほしいですが、どうも無理みたい」

ようやく目が覚めた美智子さん。占いは封印すると心に誓い、その後、地域の体操教室に顔を出すようになりました。

「腰が重い私にとっては勇気のいることでしたが、行ってみたら楽しいですね。生徒仲間とちょっとした会話をするだけで、気晴らしになります。直接話すほうが、ずっといい」と笑顔で話します。

心のすき間に入り込む「悪意ある占いサイト」に要注意

こうした悪質な占いのトラブルに遭う高齢者は決して少なくありません。手口は巧妙で、サイト内のメールやポイント購入はすべて利用者の操作で進むため、自分で判断してしまう分、被害が膨らみやすいのです。

典型的な占い詐欺は「メール鑑定」に集中しています。電話鑑定では時間単位の料金が明確ですが、メールは何往復も送らせることで料金が積み上がる仕組みです。

こうした被害を防ぐためには、ポイント購入型のメール鑑定には手を出さないこと、不安や孤独を埋めるためのやり取りに課金してしまわないことが重要です。また、国民生活センターなどの相談窓口を活用し、被害に遭いそうなサイトを見つけたらすぐ相談することも有効です。

孤独を埋める方法と、お金を守る仕組み。その両方を手にすることが、安心して老後を生き抜く第一歩といえるでしょう。