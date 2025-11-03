元ＮＧＴ４８の川越紗彩が、初写真集「なんとかなるなる」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を２５歳の誕生日の１０月１４日に発売した。２４年２月にＮＧＴ４８を卒業して一時芸能界から離れたが、モデル、インフルエンサーとして再始動。芸能人生の第２幕に進む思いを聞いた。

アイドル時代から一転、大人の姿を披露してファンを驚かせた。初写真集で本格的なグラビア撮影も初めて。「今までに挑戦したことのない衣装に、今まで撮ったことのなかったバックショットなど新たな自分を見てほしいということで大胆に攻めて、攻めて、攻めた」とアピールした。

写真集はランジェリーや水着をはじめ、色とりどりの衣装が登場し、最大露出に挑んだ。「私ってこういう表情ができるんだとか、新たな発見がたくさん今回の写真集であった」と振り返った。

ＮＧＴ４８では約７年活動。アイドルは自身の原点となった。「本当にメンタルが強くなった。ＮＧＴ４８に入っていなかったらこんなにたくましい女性にはなっていなかった」と胸を張った。

卒業後は芸能界を離れたが、持ち前のビジュアルでモデルのオファーが来たことをきっかけに復帰。「正直、不安もあった。だけど、今でも変わらず応援してくださるファンの方がいることが本当に心強い」。ファンの存在で、本格的に復帰する決心がついた。

今後はインフルエンサーとしてだけでなく、特技のギターを生かしてアーティスト活動も視野に入れる。ＮＧＴ４８時代にメンバーで組んでいたバンド「じぶんサンドイッチ」の復活も目指す。「『じぶんサンドイッチ』は実際にファンの前で披露したことが一度もなくて、それが心残りだった。実現させたい」。再びファンの期待に応えていく。

◇川越紗彩（かわごえ・さあや）２０００年１０月１４日生まれ、茨城県出身。１８年６月、劇場公演でＮＧＴ４８の２期生としてお披露目。５枚目シングル「シャーベットピンク」の表題曲で初選抜メンバー入り。２４年２月末でグループ卒業。特技はギター。身長１６３センチ。血液型Ｂ。