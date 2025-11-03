2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年12月9日）＊＊＊＊＊「『日々、ためす、楽しむ』。これこそが、若々しさの秘訣です」そう語るのは、著者累計1000万部を超えるベストセラー作家であり、長年高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹先生。そんな和田先生の著書『60歳からはわたしらしく若返る: 一生、元気に美しく年を重ねられる365のヒント』から一部引用・再編集し、「脳・心・体に自信を持ち続けるために取り入れたいこと」を、当連載にてご提案します。今回のテーマは「ショウガドリンクで気分スッキリ、冷え撃退！」です。

【書影】専門医がすすめる、脳と心と体に効く暮らし方。和田秀樹『60歳からはわたしらしく若返る:一生、元気に美しく年を重ねられる365のヒント』

ショウガドリンクで気分スッキリ、冷え撃退！

手足の先が冷えて辛い……。

そんなときはショウガ入りのドリンクをためしてみましょう。

ショウガに含まれる辛味成分のジンゲロールは、加熱したり乾燥したりすることで、ショウガオールという成分に変化します。

ショウガオールは体を温める作用が強く、保温効果が高いのが特徴です。

ショウガ葛湯

昔から寒い季節に飲まれてきた、ショウガ葛湯は、寒い日に特におすすめ。

葛は、漢方薬の「葛根湯」にも使われる生薬のひとつです。

血流を促し、体を温める作用があるので、ショウガと合わせることで抜群の温め作用を期待できます。

体が温まったら、散歩に出かけませんか？

体を動かせば、気分もスッキリ。ますます巡りがよくなります。

※本稿は、『60歳からはわたしらしく若返る:一生、元気に美しく年を重ねられる365のヒント』（日本文芸社）の一部を再編集したものです。