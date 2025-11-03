ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！

このうちチームDは「一緒に暮らすヒント」をテーマに3回にわたってリポートします。最終回は「同棲」生活を送る2人にインタビューしてみました。どんなずれがあり、どう乗り越えてきたのか。リアルな声をお届けします。

●Yさんの場合

男子大学生のYさんは4年生。社会人1年目のKさんとは丸2年、彼女が専門学校に通っているころから一緒に暮らしているそうです。2人とも学生だった昨年の事情を中心に聞いてみました。

家事やお金の管理など事前にルールを決めておくことがこつと言われますが、2人の場合は逆に「ルールを決めないこと」がルールでした。「決めた通りにできなかったとき、相手を責めたり、不満が生まれてしまったりするのが嫌だったんです」とYさん。

そこで、流れの中で自然に決まることを大切にしてきたそうです。現在はYさんが金銭管理と食材の買い出し、料理を担当。彼女が生活用品の購入、洗濯、掃除を担当。それぞれの生活リズムや得意・不得意、効率的かどうかによって生活しているうちに決まっていきました。

「『彼女の担当だから』と線引きするんじゃなくて、片方が疲れていたら代わるし、気になったらやる。それくらいの方が気が楽なんです」。相手に過度な期待をせず、決めすぎないからこそ生まれる柔軟さが、2人の生活を心地よくしているのかもしれません。

2人は実家からの仕送りがなく、生活費は全て互いのアルバイト代でやりくりしていました。外食を控えて自炊をし、協力し合って節約する。そんな生活が当たり前になっていたといいます。

そんな中でも金銭感覚の違いは徐々に表れてきました。Yさんは物欲がほとんどなく、バイト代はほぼ生活費に。一方、彼女は洋服やメーク用品に結構お金を使ってしまいがち。気づいたら足りなくなってしまったこともあったそうです。

ある日、彼女の金銭状況が危機的になったのをきっかけに、2人はお金の使い方や共有の仕方について話し合うようになります。

以降は「買うときには事前に報告する」「不要だと思ったら立ち止まる」「お互いの貯金額をざっくり把握しておく」「必要な生活費は必ず残す」といった「共有の習慣」が自然と生まれていきました。「がちがちに決めない方がお互いストレスがなく、続けられています」

ちなみに、彼女が社会人になった今年から、Yさんの稼ぎは貯金に回し、彼女の収入でやりくりしているそうです。それ以外の節約の習慣は現在も変わらず続けています。

最後に「同棲」を始める人へのアドバイスを聞いてみました。

「相手に求めないことと、違いを受け入れることですね」

日々の中で生まれる小さな違いやすれ違いも、細かく指摘するのではなく、受け入れ、気づいたことはその都度話す。そうして無理なく、でも確実にすり合わせていく。それが2人で築いてきた「ちょうどいいカタチ」でした。

●Mさんの場合

21歳でアパレル業界に勤める社会人1年目のMさん。彼は同じく21歳の短大生です。なんと交際期間ゼロ、21歳で一緒に暮らし始めました。新たに家を借りるのではなく、彼の家へ転がり込むような形で始まったそうです。

準備不足と思われがちなスタートでしたが、そこから2人で暮らしを整えていく中で大切な気づきがありました。そんなカップルの体験から「必要な心構え」や「すれ違いの乗り越え方」を探ります。

Mさんに理由を聞くと「実家に帰りたくなかったから」でした。「彼とは波長が合っていて、一緒にいて楽だったんです。自然とそのまま暮らし始めていました」と振り返ります。2人は最初に話し合って以下のようなルールを決めました。

「家賃は折半（各月4.4万円）」「月に1度はデートをする」「連絡はこまめに取る」。中でも「嫌なことはその日のうちに伝える」は同じ空間で暮らす上で欠かせません。「ピリピリした空気はすぐ伝わる。ちゃんと伝えて、2人にとっていい方法を探すようにしています」

意外だったのは、1人の時間は特に確保していないこと。もともと互いの生活リズムがずれているため、自然と1人の時間ができるからだそうです。「でも、本音は寂しいから1人の時間はいらない派。気づいたら一緒にいる。お互いがずっと一緒にいたい派だから成立している」

すれ違いを感じたのは、主に金銭感覚。彼は貯金派で、Mさんは使っちゃうタイプ。アパレル業界で働いていることもあり、服にはお金をかけてきました。彼からは「もっと節約したがいいんじゃない」と言われました。

「改めて自分の金銭感覚を見直せて、私の方が合わせにいきました。無理にではなく、自然に『こっちのほうがいいな』って思えたから」。話し合いを重ねる中で、2人にとってベストな形を少しずつ探していったのだといいます。

このカップルの話から見えてくるのは、完璧な準備や理想的なスタートよりも「どう向き合い、どう変わっていくか」が本質だということ。

「同棲」とは暮らしの中で相手と向き合うプロセス。迷っているなら一歩踏み出してみてもいい。たとえ準備が不十分でも、2人で考え続けることで自分たちらしい関係を育ていける。そんな大切な時間になるはずです。

■まとめ

「同棲」は単に一緒に暮らすことではなく、違いを認め合いながら「2人の生活スタイル」を探していくこと。最初から全てがうまくいかなくても大丈夫。大切なのは、完璧なルールよりも、お互いを思いやる柔軟さと、日々の中で見つけていく「ちょうどいい距離感」なのかもしれません。

最後に、一緒に暮らし始めるにあたって、ハード、ソフトの両面から大切なことをまとめてみましょう。

［ハード面］

ライフラインの契約、物件選び、金銭面、家具などの生活の土台となるハード面。一緒に暮らすと決めたら、事前の丁寧な話し合いが不可欠です。現実を見て、お互いが細かいところまで把握、納得して決めておくことが、安心で充実した生活につながります。

［ソフト面］

生活の仕方はカップルでそれぞれ異なります。自分たちなりのルールを決め、ルールを決めすぎないことも大切です。お互いを受け入れ、柔軟に対応して自分たちに合った生活スタイルを見つけていく。それが理想と現実を近づける一番の近道なのではないでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

