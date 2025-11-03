ドジャースのワールドシリーズ連覇から一夜明け、本拠地・ロサンゼルスでは記念グッズを求めてファンがショップに詰めかけました。

記者

「ワールドシリーズ連覇から一夜明け、早速、ファンたちがグッズを買い求めに来ています」

きのう、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。一夜明け、公式グッズショップではワールドシリーズ制覇を記念した2種類のTシャツが販売され、ファンたちが手にとっていました。

ドジャースのファン

「家族の分も含めてたくさん買っています。10枚くらいですかね。家族全員がドジャースの大ファンなんです」

「友達からも『買ってきて！』と頼まれていて、その分も買っていますよ」

また、ワールドシリーズのMVPに輝いた山本由伸投手のユニフォームを手にするファンも多くみられました。

ドジャースのファン

「彼（山本投手）は史上最高のピッチャーです。彼がやったことは二度と見ることはできないでしょう」

日本時間あす午前4時からは優勝パレードが行われる予定で、沿道にフェンスを設置するなどの準備作業が行われています。

去年のパレードでは20万人以上のファンが集まっていて、あすも大勢が詰めかけるものとみられます。