F16戦闘機を擁するクライネ・ブローゲル空軍基地/Jill Delsaux/AFP/BELGA MAG/AGetty Images

（ＣＮＮ）ベルギーの空軍基地上空で1日に目撃された複数のドローン（無人機）をめぐり、フランケン国防相は2日、軍の戦闘機を「偵察」することを目的としていたと述べた。

フランケン氏はCNN提携局RTBFに対し、「ドローンはF16戦闘機や弾薬の位置など高度な戦略的事柄を確認するため偵察にやってきた」と語った。ドローンのうち1機は基地上空に「長時間」滞在していたという。

ペア市にあるクライネ・ブローゲル空軍基地は、ベルギー国防軍最大の部隊を擁し、同基地のウェブサイトによると、「基本的には北大西洋条約機構（NATO）の核抑止戦略に貢献すること」を目指している。地元メディアは以前から、同基地に米国の核兵器が存在するとの風説を報じてきた。

最近のNATO加盟国領空へのドローンや航空機の侵入を受け、欧州諸国は厳戒態勢を敷いている。

同基地のウェブサイトによると、基地にはF16戦闘機が配備されており、「数年以内に」最新鋭のF35戦闘機に置き換えられる予定だという。

フランケン氏は今回の目撃情報について、ロシアが「欧州各国で同様のことをしようとしている」とした一方で、「今回の事案がロシアによるものなのか断言はできないが、動機は明らかだ」述べるにとどめ、直接ロシアを非難することはしなかった。

フランケン氏は2日、X（旧ツイッター）に、クライネ・ブローゲル上空で1日に複数のドローンが目撃されたという報告が3件あったと投稿。ドローンは「大型で、高高度を飛行していた」としている。

フランケン氏によると、ドローン妨害装置を使用したものの効果はなく、ヘリコプターと警察車両が追跡したが数キロ先で見失ったという。