小林麻耶こと「國光真耶」芸名を再び「小林麻耶」へ
2022年に現在の芸名への改名を発表した、小林麻耶こと「國光真耶」が3日、自身のインスタグラムを更新。芸名を再び「小林麻耶」へと戻すことを発表した。
【画像】國光真耶が芸名を再び「小林麻耶」へ
インスタでは「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました。これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光真耶に仕事のオファーをしてくださった方々、有難うございます。感謝しています」と呼びかけた。
その上で「コメントで、真耶さん、真耶ちゃんと書いてくださった皆様、有難うございます。これからも、小林麻耶をどうぞよろしくお願いいたします」と記している。
