絶対家族を飽きさせない！大満足の「マカロニサラダ」作りおき

おいしさが長持ち！作りおきマカロニサラダ

作りおきの定番のひとつ、マカロニサラダ。作った翌日に食べると、野菜の水分やマヨネーズをマカロニが吸ってしまいブヨブヨに…。おいしさが落ちてしまうと、「またマカロニサラダ？」と家族から不満が出ることも。

そんながっかり経験をしたことがある方に一度試してほしい、マカロニがブヨブヨせずにおいしく食べられるレシピをご紹介します。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

マカロニのパッケージに記載されている時間の2倍長く茹でて、茹で時間の3倍水に浸しておくと、マカロニがブヨブヨしないそうですよ。

作った翌日もおいしい！と感動の声

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「翌日も同じ味で感動」「ブヨブヨにならずおいしくできました」など、作りおきのおいしさを長持ちさせるレシピに喜びの声が多数投稿されています。





特別な材料をプラスしなくても、時間を計るだけでおいしさが長く持つのは嬉しいですね。今日からすぐ真似できる常備菜レシピ、タイマーを用意してぜひお試しを。（TEXT：菱路子）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）