お弁当のおかずに！子どもウケ抜群の「じゃがいものサクサク焼き」が超便利

お弁当のサブおかずにぴったり！

毎日のお弁当づくりで、意外とバリエーションに困るのがサブのおかずたちですよね。時間はかけられないけれど、飽きのこない工夫を凝らしたいと悩むもの。そんな時に駆使したいのがレンジとトースターを使ったレシピ。そこで今日は、子どもも好きなじゃがいもを使って簡単に作れる「じゃがいものサクサク焼き」を紹介します。





作り方は簡単。レンジで蒸したじゃがいもを、カレー粉・マヨネーズで和えて、パン粉をまぶし、トースターで焼いたら完成です。外側のサクサク加減と中のホクホク具合がおいしさ満点。子どもが好きなカレー味なのも嬉しいポイントです。

サクサク食感＆カレーマヨ味がおいしいと絶賛の声

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「簡単に作れてお弁当に助かりました！」「パン粉がサクサクでとってもおいしかった。カレーマヨ味なので、大人も子どもも大好評でした」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





つくれぽには、ベーコンやゆで卵を加えたり、粉チーズを散らしたりとアレンジをする方もいらっしゃいましたよ。工夫のし甲斐もあるので、ぜひレパートリーに加えてください。