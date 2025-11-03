日本調教馬初となるフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）の米ブリーダーズCクラシック（G1、デルマー、ダート2000メートル）制覇から一夜明けた2日、ブリーダーズカップ協会の公式ニュースが改めて矢作芳人師（64）の喜びの声を伝えた。

「まだ実感が湧きません。日本ではメディアの注目が予想をはるかに上回り、それがクラシック制覇の実感となっています。今朝、馬の状態を確認しましたが、レースを非常に順調に終え、正直言って予想をはるかに上回る結果でした。体格が良くなり、他の馬よりも回復が早い。世界の舞台で戦うには、まさにこれが必要だったと思います」

弟子の坂井瑠星（28）が相棒の力をフルに引き出した。「（2着の）シエラレオーネが外から迫ってきた時は心配でしたが、フォーエバーヤングはしっかりと踏ん張ってくれました。瑠星は騎手デビューする前から知っているので、私にとっても大きな意味があります。彼は素晴らしい自信と技術を持っています」と褒めた。

レース後、夜はメキシコ料理店へ。「祝杯を挙げ、ロサンゼルスドジャースのワールドシリーズ優勝を見ました」と美酒に酔いしれた。今後については「今回、ブリーダーズCに全力で臨んだので年内は休養を取りたいと思っています。次走はサウジC、そしてドバイワールドC。その後もコンディションが良ければ現役を続ける予定です」と思い描いた。

来年のブリーダーズCは同国中東部、ケンタッキー州レキシントンにあるキーンランド競馬場が舞台。「キーンランドは西海岸に比べると日本の馬にとって厳しいレースになるでしょうが、それでも私は自分の馬をブリーダーズCに送り出したいと思っています」とフォーエバーヤングに関しては中東遠征後のプランは未定ながら今年3頭を起用し、21年に2勝（BCフィリー＆メアターフ＝ラヴズオンリーユー、BCディスタフ＝マルシュロレーヌ）している米国の祭典に懸ける思いを口にした。