ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「材料費 約130円♪シンプルにして至高【ちんげん菜炒め】面倒な工程ゼロの爆速＆極ウマおかず」と題した動画をアップした。

【動画】材料費130円！面倒な工程ゼロの爆速「ちんげん菜炒め」レシピ

　概要欄では「今回は、手間な工程が一切ない！ズボラだけど激うま「ちんげん菜炒め」です。一人前130円とお財布にも優しいレシピですので是非試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。

　約11分で完成するということなどもあり、ファンからは「まさかの作り方にびっくり」「シンプルイズベスト」「体にもお財布にもやさしい！」などといった感想が相次いで寄せられている。