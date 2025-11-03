ロバート馬場、材料費130円！面倒な工程ゼロの爆速「ちんげん菜炒め」レシピ公開 反響続々「まさかの作り方」「体にもお財布にもやさしい」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「材料費 約130円♪シンプルにして至高【ちんげん菜炒め】面倒な工程ゼロの爆速＆極ウマおかず」と題した動画をアップした。
【動画】材料費130円！面倒な工程ゼロの爆速「ちんげん菜炒め」レシピ
概要欄では「今回は、手間な工程が一切ない！ズボラだけど激うま「ちんげん菜炒め」です。一人前130円とお財布にも優しいレシピですので是非試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
約11分で完成するということなどもあり、ファンからは「まさかの作り方にびっくり」「シンプルイズベスト」「体にもお財布にもやさしい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
