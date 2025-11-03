

保護者が子どもにスマホを与える理由を分析し、安全な代替手段を提案します（写真：Taka／PIXTA）

「スマホはトラブルのもと」。弊害を理解していても、子どものスマホ所持開始の平均年齢は10.6歳と低年齢化しています。本稿では、『スマホで受験に失敗する子どもたち』より一部抜粋のうえ、合理的で安全な代替手段をご紹介します。

なぜ子どもに「トラブルのもと」スマホを持たせるのか

スマホがトラブルのもとになりがちなのはわかっていても、ほとんどの場合、子どもたちはスマホを持つようになります。ではなぜ、保護者はスマホを持たせるのでしょうか。

NTTドコモモバイル社会研究所の「2023年親と子の調査」（2023年11月）によると、子どもにスマホを持たせた理由は、「緊急時の連絡」「子どもから欲しいと言われた」「子どものいる場所把握」が、上位を占めています。

小学生からスマホを持たせた家庭では、「緊急時の連絡」が最多であり、男女で比較すると、「子どもに欲しいと言われた」が、女子の方が男子より10ポイント高くなっていました。女子は男子より精神的に成熟していることが多く、スマホも先に持ちたがることが多いのです。

中学生からスマホを持たせた家庭では、「緊急時の連絡」が最多だったものの、「子どもに欲しいと言われた」も4割以上となっています。また女子は「友達が持ち始めた」も4割以上でした。

同調査によると、スマホの所持開始年齢は平均10.6歳であり、男女ともに中学生になるタイミングの12歳が最多となっています。次に多いのが女子は11歳に対し、男子は13歳と若干女子の方が所有開始年齢は低くなっています。

周囲で聞いた範囲でも、さまざまな調査を見ても、「中学生になったらスマホを買う」と約束している家庭は多く、進学のタイミングで購入し、持たせる例が多いのです。卒業時に進学先がばらばらになるタイミングで持つと連絡先の交換もでき、行動範囲が広がる中学生からというのは、タイミング的にもよいと判断されるためでしょう。

小学校高学年から持ち始める場合は、中学受験のために塾に通い始め、送り迎えの連絡のためという理由が多いようです。それより幼いうちから持つ場合は、両親とも働いており、連絡のために持たせるという例が多めです。

つまり、保護者は緊急時の連絡用に持たせたいと考え、子ども側は友達みんなが使っているから、楽しそうだからなどの理由で持ちたいと考えます。そして、塾通いや電車での通学など駅までの送り迎え、部活動などの連絡用、周囲がみんな持っていて自分だけ持たないと不都合が起きるなど、保護者や周囲と連絡を取る必要が出てくることで持ち始めるというわけなのです。

学校内への持ち込みは「原則禁止」だが…

一方、文部科学省は、「携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、小学校・中学校どちらにおいても、学校への生徒の携帯電話の持込みについては、原則禁止とすべき」と通達しています。

状況に応じて持ち込みを認めるとしていますが、基本は学校内への持ち込みは禁止です。勉強や授業の妨げになったり、端末をなくしたり壊したりなどのトラブルが起きることも考えられます。多くの学校で原則持ち込み不可なのは、このような理由のためです。

ところが大阪府では、2018年の大阪府北部地震の際に子どもとの連絡が取れなかった保護者などからの要望が寄せられ、2019年よりスマホや携帯電話の校内持ち込みが容認されるようになっています。非常時の連絡や所在把握の観点から、登下校時に限り解禁する方針が示されたのです。

災害はいつどこで起きるかわかりません。いざというときの連絡用に持たせたいという気持ちは、とてもよくわかります。大阪府は府での決定でしたが、個別に同様に判断されてお子さんに持たせている家庭も増えています。

緊急時の連絡に使える代替手段は？

ただし、緊急時の連絡というだけであれば、スマホでなければできないというわけではありません。子どもが小さいときには、GPS端末やキッズケータイなどで十分に事足ります。

GPS端末には、「どこかなGPS2（SoftBank）」「あんしんウォッチャー（KDDI）」「まもサーチ3（BBSS）」「みてねみまもりGPS（MIXI）」などさまざまなものがあり、本体さえ購入すれば、月額料金も数百円程度で、端末を子どものランドセルなどに入れておけば、保護者がスマホで居場所を確認できます。

子ども側から、端末からスマホに通知を送って連絡を取ることもできます。多くの場合、防塵防水機能にすぐれており、多少扱いが荒くても壊れにくいのも嬉しい点です。特にいいのは、携帯電話やスマホではないので、学校に堂々と持ち込めることです。

キッズケータイは、子どもの居場所を確認したり、防犯ブザー機能があったり、登録先以外とやり取りできないなどの安心な端末です。SNSやゲーム、ウェブブラウザなど余分な機能は使えないのも、依存性が低く安心な点です。

キッズケータイには年齢などの制限も

ただし、保護者と同じキャリアでなければならず、ウェブの閲覧やアプリの利用などはできません。購入時に年齢制限があり、中学生以上では利用できないこともあります。





小さい子どもは端末を壊したり、なくしたりすることも多く、防塵防水機能に優れ、月額料金も安価に済むそのような端末の方が安心、安全にもたせることができます。ただし、見た目が子どもっぽいこと、ある程度の年齢以上で友達との連絡に必須となるSNSアプリなどが使えないことから、ある程度の年齢になると嫌がられたり、使い物にならなくなることがほとんどです。主に小学生くらいまでの子ども向けと考えるといいかもしれません。

小学校高学年、中学生以上の子ども達の多くは、スマホをほしいと言い出します。保護者としては、緊急時の連絡手段や部活の連絡などのために、子どもにスマホを持たせるケースが多くなっています。高校生以上の年齢になると、ほぼすべての人がスマホを持ち、使用するのが当たり前に求められる今の時代、これは決して不自然なことではありません。

（高橋 暁子 ： 成蹊大学客員教授／ITジャーナリスト）