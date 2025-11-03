韓国コスメ「Wonjungyo」より、メイク前に仕込む“メイクのりUPクリーム”登場

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、メイク前に仕込むクリーム「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」を11月1日よりロフト（※）・ロフトネットストアにて順次先行販売、11月14日より全国発売します。

※一部店舗を除く

■メイク前のクリームで乾燥知らずのうるおいに満ちたベースに

長年培ってきたプロのメイクノウハウを誰でも簡単に再現できるアイテムを展開し、新商品が登場するたびにSNSで話題を集めるウォンジョンヨから、メイク前に仕込んでメイクのりをアップするクリーム「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」が登場します。

これまで数多くの韓国トップアイドルや女優のメイクを担当してきたウォン・ジョンヨ氏。多忙で睡眠不足でも“ぐっすりと熟睡した翌朝のような肌に仕上げたい”という思いから今回の新商品が誕生しました。

メイクの邪魔をしない使用感を追求した新商品は、伸びが良く肌なじみの良いサラッとしたテクスチャーで、しっかりと保湿しながらもべたつかない仕上がりに。スキンケアの後、下地やファンデーションの前に塗ることでメイクのりをアップさせ、1日中乾燥知らずのうるおいに満ちたなめらかなシルキー肌へと導きます。

さらに、「モイストアップレディスキンパックシリーズ」と合わせて使用すると、肌にうるおいを閉じ込めてメイク崩れしにくいベースが作れます。乾燥によるメイク崩れが気になる秋冬に大活躍間違いなしのメイク前クリームをぜひ、試してみてはいかがでしょうか。

■メイクのためのこだわり設計。メイクのりUPクリームが新登場！

●こっくり保湿×シルキータッチ設計

塗り広げるとサラッとしたテクスチャーに変化。

高保湿なのにべたつかず、メイクの邪魔になりません。

●少量で伸びの良いベース

●7種の保湿成分in

CICA発酵液（※1）、ツボクサ葉／茎エキス、プロポリスエキス、ヒアルロン酸Na、3種のセラミド（※2）

※1 乳酸桿菌／ツボクサ発酵液

※2 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP

◇HOW TO USE

スキンケアの後、適量（パール1〜2粒大）を肌全体に薄く均一になじませます。「モイストアップレディスキンパックシリーズ」の後に使うと、うるおいながらメイクのりUP！ 1日中うるおいが続き、乾燥によるメイク崩れも防いでくれます。

◇ウォン・ジョンヨ先生のコメント

私がメイクを担当している方々は多忙で、寝不足が続く日もあるので、そんなときでも“まるでぐっすりと熟睡した後のようなお肌に仕上げたい”という思いから、今回の「モイストセットアップクリーム」を開発しました。このクリームは、メイク前に仕込むことで肌にうるおいを与えて、メイクのりをアップしてくれます。ぜひメイク前に取り入れて、その仕上がりを体感してみてください！

■商品概要

「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」27g 1,650円

【発売日】

・11月1日よりロフト（※）・ロフトネットストアにて順次先行販売

・11月14日より全国発売

※一部店舗を除く

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、Amazon、Qoo10、楽天、ロフト、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）

（エボル）