水戸を勝たせたい「その気持ちは誰にも負けない」。初のJ１昇格に王手。小泉社長は言う「喜びにむせび泣く大崎が見たい」
90＋５分、右サイドからのクロスボールがゴールラインを割ると、水戸ホーリーホックの１−０の勝利を告げる試合終了のホイッスルが鳴り響いた。
J２首位の水戸が敵地に乗り込んだヴァンフォーレ甲府とのアウェーゲーム（J２第35節）は、１点を争う緊迫感あふれる拮抗戦。ギリギリの勝負を制し、初のJ１昇格へ前進する勝点３を掴み取った分だけ喜びもひとしおのはずが、ゲームキャプテンの大崎航詩は意外にも落ち着いていた。その理由を本人はこう語る。
「J１昇格が決まったら崩れ落ちるかもしれませんが、まだ何も決まったわけではないですし、自分の中で緊張の糸を切らさないようにというか、目の前の結果で一喜一憂しないようにすることは心掛けています。（クラブの最高順位を更新する）プレーオフ（PO）圏確定も、まだJ１昇格に向けたほんの一部に過ぎないですし、J２はここから何が起きても不思議ではないリーグですから、オープンな感情は出さないようにしています」
次節、RB大宮アルディージャ戦で勝利したうえで、他会場の結果次第では偉業達成が決まる。J１昇格に王手をかけた甲府戦。夢のトップカテゴリーまであと一歩に迫っても、背番号３に慢心する様子はない。
なお甲府戦での大崎は出色のパフォーマンスだった。「小学生の頃から培ってきた、ここでやられたらピンチになるなという感覚」を拠りどころにした危機察知能力を存分に活かし、相手の危険な攻撃の芽を摘み取るシーンは、一度や二度ではなかった。63分には齋藤俊輔がボールをロストした直後、左サイドのカバーに回り、相手の前進を阻んだシーンは印象的だった。大崎は言う。
「危険な形に繋がる１つ前の局面で潰せたらという狙いはありますし、ボールを持っている選手は１人を抜くと、少し気の緩む部分が絶対にあるので、すかさず僕１人でもカバーに回って潰すことは意識しています。１人目は相手にかわされるとしても、２人目としてのアプローチで相手を潰しにいくことも心掛けています」
また１点を追い掛ける試合終盤の甲府はロングボールを多用。意図的にゴール前でカオスな状況を作り出してきたが、最終ラインの前でロングボールをはね返す大崎の守備能力が無失点勝利に一役買っていた。シーズン途中、サイドバックが主戦場だった大崎をボランチにコンバートした森直樹監督は、中盤の底での守備能力について、試合後の会見でこう評価していた。
「守備に関しては、ほぼパーフェクトに近いと思っています。本当にいてほしいところにいてくれますし、球際や空中戦でも負けません。強度もすごく出してくれています。攻撃の配球は課題ですが、今季からボランチでプレーするようになって、本当にチームの助けになっています」
大崎は加入５年目の古株で、大阪体育大卒の生え抜き。選手の入れ替わりが激しいクラブの中ではレアなキャリアだが、水戸のために戦ってきた先人たちの背中を見守ってきた立場でもある。「僕は水戸から巣立った選手も、引退した選手も見てきた。そういった方々のいろいろな思いが繋がって今の結果がある」と大崎は言う。
甲府戦の勝利でPO圏の６位以内が確定。2019年の７位を更新するクラブ歴代最高順位だ。大崎は総得点の差でPO圏に食い込めなかった当時を知らない世代だが、シーズン序盤からゲームキャプテンを務めてきた渡邉新太が負傷離脱を余儀なくされて以降、その証である腕章を託された。こうして誕生した“ゲームキャプテン大崎”は、指揮官の親心に結果で応えようとここまで奮闘している。
「僕はずっと新太君の背中を見てきたので、新太君のような選手がキャプテンマークを巻くにふさわしいと思っているため、僕がふさわしいかどうかは分かりませんが、森監督から毎試合、託されているからには、その責任は全うしたいです。
