Íò¤Î¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤Ë¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Íò¤¬11·î3Æü¤Î¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø¼°SNS¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÍò¡×¥í¥´¥Þー¥¯Æâ¤Î¡È´é¡É¤¬¡¢ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á
Íò¤Ï1999Ç¯11·î3Æü¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÍò¡×¤Î´Á»ú¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖARASHI¡¡Anniversary¡¡11.3¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÆü¡¢11/3¤ÏÍò¤Î¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¡¿¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ë¤ÏÆ°²è¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖParty Starters¡×¡Ê2020Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤Î¥¤¥ó¥È¥íÉôÊ¬¤¬²»À¼¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¤¬ÃÆ¤±¤ë½Ö´Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÎÌ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²»Éä¡Ë¤¬¡¢Íò¤Î¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤Î½Ëº×´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¯´Ñ¤ë¤È¡ÖÍò¡×¥í¥´¥Þー¥¯Æâ¤Î´é¤¬¡¢ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÊÄ¤¸¤¿¤ê³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬ÂçÎÌ·ÇºÜ¡£5¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¸ÀÍÕ¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Íò¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¹Ê¸¤ä¡¢SNS¤ÎÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Íò¤Ï11·î3Æü17»þ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡ØÀ¸ÇÛ¿®¤À¥èÍò²ñ¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£