北海道の豊かな実りが深まる晩秋の11月、『インターコンチネンタル札幌』では、ブルゴーニュの名門ワイン『ルイ・ラトゥール』と、日本酒『獺祭』を迎えて、スペシャリティレストラン『SAWAKA』にて、北海道の旬の食材を用いた格別な美食を体験することができます。

画像：インターコンチネンタル札幌

『ルイ・ラトゥール』は、1797年創業、200年以上の歴史を誇るブルゴーニュの名門ワイナリー。

ブルゴーニュ最大規模のグラン・クリュ畑を所有し、近年では自社畑でのオーガニック栽培への転換を進めるなど、伝統と革新の調和を体現しています。

画像：インターコンチネンタル札幌

今回の特別なディナーでは、ブルゴーニュのワインの情熱と風土を感じながら、料理とワインが響き合う優雅なひとときを楽しむことができます。

【詳細情報】

ルイ・ラトゥール × SAWAKA ワインメーカーズ・ディナー

開催日：2025年11月4日（火）

料金：38,000円

※要予約

画像：インターコンチネンタル札幌

『獺祭』は、ニューヨーク、パリ、香港などの美食都市で高く評価され、アメリカ・ニューヨーク州に酒蔵とテイスティングルームをオープンするなど、国内外で日本酒の魅力を新しい形で発信し続けています。

画像：インターコンチネンタル札幌

今回の特別な酒蔵ディナーでは、四代目蔵元・桜井一宏社長をお迎えし、酒造りの哲学、進化、人類初の獺祭MOON宇宙醸造への挑戦やサステナビリティへの取り組みについての話を聞くことができます。さらにディナーでは、『獺祭 磨き その先へ』『純米大吟醸 磨き二割三分』『純米大吟醸45 にごりスパークリング』『獺祭 梅酒』などの厳選された銘柄を、豊平川の清らかな水で育まれた北海道の旬の食材を生かした特別コースとともに味わうことができます。

【詳細情報】

獺祭 × SAWAKA 酒蔵ディナー

開催日：2025年11月29日（土）

料金：35,000円

※要予約

※本リリースに記載された内容は、すべて発表日時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

詳細情報

インターコンチネンタル札幌

住所：北海道札幌市中央区南10条西１丁目1-48

北海道Likers編集部のひとこと

ワインと日本酒と北海道の旬が織りなす秋の美食体験。

北海道の大地と世界の技が響き合う晩秋の夜を、ゆっくりと贅沢に堪能してみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

【画像・参考】インターコンチネンタル札幌 ルイ・ラトゥール × SAWAKA / 獺祭 × SAWAKA 秋の特別ディナー - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。