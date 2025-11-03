子猫が初めてお部屋を散歩していると、先住猫もいたようで...？好奇心旺盛な子猫が初めて探検する姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で１万６千回再生を突破し、「可愛い歩きを見て幸せになりました」「スタスタ探検楽しいね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護子猫が『部屋を探検』した結果→大人の先住猫がそばに来て…思いもよらない『はじめましての光景』】

初めてのお部屋探検

YouTubeアカウント『ねこたま庵』に投稿されたのは、保護猫『坊ちゃん』が初めてお部屋を散歩する様子です。

坊ちゃんはペットサークルを出してもらうと、床の匂いを嗅ぎながらお部屋の探検を始めたといいます。すると、先住である黒猫の『レイニー』くんが坊ちゃんのことを気にかけていたのだとか。

先住猫にご挨拶

しかし、坊ちゃんは探検に夢中でレイニーくんに気づいていない様子だったといいます。レイニーくんが坊ちゃんの後をつけていると、ふいに振り返った坊ちゃんはレイニーくんの大きさに驚いてコテンと転んでしまったそうです。

その後、坊ちゃんを驚かせてしまったレイニーくんは遠慮して後追いをやめたとのこと。坊ちゃんはさらにお部屋を探検し、楽しそうに尻尾をピンと立てていたといいます。

すると、今度は坊ちゃんから積極的にレイニーくんへ挨拶をしに行ったのだとか。尻尾は下がってしまいましたが、怒ることも固まってしまうこともなく、上手に挨拶ができたそうです。そうして坊ちゃんが探検するのをまた見守ってくれたというレイニーくん。頼れるレイニーくんと度胸ある坊ちゃんはすぐに仲良くなれそうだなと思いました。

マイペースな坊ちゃん

もっと遊びたさそうだったという坊ちゃん。今度はライオンのぬいぐるみで保護主さんと戦いごっこをして遊んだとのこと。

たくさん遊んでもらい、お昼寝の時間になったので再びペットサークルの中へと入った坊ちゃん。残念そうな表情を浮かべ、しばらく文句を言っているかのようだったといいます。それでも離乳食を食べたら眠くなってしまったのだとか。好奇心旺盛でマイペースな坊ちゃんなのでした。

初めてお部屋を散歩した坊ちゃんの姿を見た多くの方たちから「坊ちゃんてちてちお散歩楽しかったかな」「可愛すぎ～」「レイニー兄に上手に挨拶できましたね」「坊っちゃん探検楽しいね」「大きな世界や先輩猫に触れ合えて良かったね」「大物感漂ってるなぁ～w」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、坊ちゃんたちがたくましく成長していく姿がたくさん投稿されており、魅力あふれる猫たちが強く生きている様子を存分に見ることができます。

坊ちゃん、レイニーくん、保護主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。