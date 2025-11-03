ドジャースがワールドシリーズ優勝

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。大谷翔平投手は自身のSNSで愛犬デコピンの写真も投稿。そこで明らかになった事実に日本ファンも驚きの声をあげている。

激闘から一夜の日本時間3日、大谷がインスタグラムのストーリー機能に、デコピンの写真を投稿した。一室でソファの上に腰かけているようで、カメラの方を見つめている。

その後ろ、窓の外にはロジャーズ・センターと見られる白いドーム型の施設が写っていた。国境を越え、ご主人様の大一番を応援に駆け付けていたようだ。日本ファンもX上で様々な反応を示していた。

「デコピンも現地で応援お疲れ様〜」

「デコピンもシーズンが無事に終わってなんとなく安堵の様子」

「翔平さんの癒しとしてワールドチャンピオンに貢献したね」

「デコピン帯同してたのか！」

「デコさんだいぶお疲れw」

「ご主人の帰りを待っていたのかな？」

大谷はドジャース移籍後に2年連続の世界一。オフシーズンとなり、デコピンと触れ合う機会が増えるかもしれない。



（THE ANSWER編集部）