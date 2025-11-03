2年連続世界一

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのワールドシリーズ第7戦でブルージェイズに5-4で勝ち、2年連続の世界一を達成した。山本由伸投手はこのシリーズで3勝を挙げ、MVPを受賞。一夜明け、ドジャース地元紙に掲載された写真が米ファンを歓喜させている。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」の表紙は、試合終了直後のマウンドでキャッチャーのウィル・スミスに抱き上げられ、満面の笑みを浮かべる山本の姿。帽子を掲げ、喜びに満ちた表情が印象的だ。上部には「YAMA-MOJO!」と大きく記された。「魅力、魔力」を意味する英語「mojo」と「yamamoto」をかけた粋な見出しだった。

同紙公式インスタグラムが実際の画像を公開。同紙のジャック・ハリス記者も自身のXで「今日の表紙だ」と投稿した。これに、ネット上の米ファンからも歓喜の声が上がっている。

「どこで買えるの」

「この新聞欲しい」

「歴史的な1枚だ」

「今まで見た中で最高の見出しかも」

「いつ買えるの？」

「偉大な見出しだ」

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）