X（旧Twitter）に投稿されたのは、こちらのお家の飼い猫、小判くんの「独特すぎる」習慣について。なんでも、小判くんはごはんやおやつが食べたくなると『おねだりステップ』を披露してくれるのだそうです。

「独特すぎる」小判くんの『おねだりステップ』にXでは2万4千ものいいねが付き、32.4万回表示されました。Xユーザーたちからは「そわそわ笑」「待ちきれないね」「ワクワクがダダ漏れ」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：ごはんを食べたい猫→『独特な動き』で…】

『おねだりステップ』とは

Xアカウント「ネコにごはん」に登場したのは、こちらのお家の飼い猫、小判くん。小判くんには「独特すぎる」癖があるそうで、なんでも、ごはんやおやつが食べたくなると、「ある行動」を取って飼い主さんにアピールをするのだとか。

その行動とは「キャットタワーの上に上がり、後ろ足をこすりつける」というもの。器用に前足を軸にして、その場で歩いているような動きを繰り返すのだそうです。真剣な表情で『おねだりステップ』に取り組む姿についついおやつをあげたくなってしまいます。

小判くんがいつもキャットタワーの上で足をこするため、キャットタワーの柄はどんどん禿げていってしまっているのだとか。飼い主さんも「足すり2年2か月、生地がすりきれそう」とかわいい2次被害を嘆いていました。

「ステップ」まで似たもの兄妹？

小判くんには金貨ちゃんという妹がいるのだそう。仲良しで見た目がそっくりな2匹ですが、実はこの「独特すぎる」癖も少し似ているところがあるのだとか。

というのも、小判くんはお腹がすいたアピールをするときにステップをするそうですが、金貨ちゃんは、お気に入りのダンボールの中で後ろ足をふみふみするとのこと。飼い主さんはこれを「私の縄張りステップ」と呼んで可愛がっていました。

『おねだりステップ』は止まらない！

キャットタワーがどんなにすり切れても、小判くんの『おねだりステップ』は止まりません。今日も「ごはん！」のリズムに合わせて軽快にステップを踏む姿に、たくさんの人が癒されていることでしょう。これからも『おねだりステップ』で幸せを届けてほしいと思います。

Xアカウント「ネコにごはん」では、小判くん、金貨ちゃんをはじめ、たくさんの保護猫ちゃんたちの様子を見ることができます。

