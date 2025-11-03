巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１６回は育成２年目右腕・園田純規（あつき）投手（２０）。今季は６月１４日にイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦デビューして初勝利を挙げると、そこから無傷の８連勝。２軍の独走Ｖに貢献したが、先発を任された１０月４日の中日とのファーム日本選手権（宮崎）では３回３失点（自責１）で“初黒星”を喫した。激動の１年を振り返り、３年目に向けた課題を明かした。（取材・構成＝臼井 恭香）

どれだけ好投しても、おごることなく前へ進んできた。育成２年目の今季、６月から２軍の先発ローテーションを担って無傷の８連勝。防御率１・４２と大きく飛躍した。

「いつでもできるだけの準備をして、与えられた試合で自分の出せる力をしっかり出そうと思って毎試合投げてきました」

ルーキーイヤーの昨季は中９日など登板間隔を空けて登板することが多かった。今季は主に中６日で投げ、先発した全１３試合で５回以上を投げた。初めてコンスタントに長いイニングを投げる中で、課題が見つかった。

「ちゃんと１年間投げて、後半バテた。いずれ絶対バテる時期が来るので、その中でも『真っすぐの球速が出ないなら、出ないなりにどうバッターを抑えていくのかも大事』と言われていた。いい経験ができました」

蓄積疲労の中で、ボールが走らないなら走らないなりにできることがある。それは今季限りでの退団が決まった桑田前２軍監督から継続的に言われてきたことだった。

「真っすぐが悪かったら勝負球にするんじゃなくて、見せ球として使って、他の球を勝負球にするとか。最初に２軍で投げた時に、『勝てるピッチャーにならないといけないから、自分の満足がいくボールだけではなくて、打者の嫌な球とか、見せ球とか、細かいところもちゃんとやっていかないと抑えられないし勝てない』と言われました。そこを意識して毎日やっています」

２軍で投げ始めた当初は、打者一人一人を打ち取るのに必死で、球数がかさむことが悩みだった。そこで頼りになったのが、ほとんどの試合でバッテリーを組んだ山瀬の存在だった。

「『前回は球数が多かったから、今日はちょっと打たせる球を早めにいってみよう』とか、『ストライク先行でいって、それでも打たれたらしょうがない、決め球だけ集中しよう』とか。毎試合（テーマを）話し合ってやっています。考えられるようになってから球数はちょっと減りました」

無傷の８連勝でイースタン・リーグを駆け抜けたが、先発したファーム日本選手権では３回３失点（自責１）。一発勝負の難しさと一球の重みを痛感した。

「そこをもう少し追い求めてやらないといけない。やっぱり甘く入った球を打たれたので、中途半端に投げにいかないとか、球の精度とかコントロールとかをさらに磨いていきたいです」

昨オフは山崎、赤星と自主トレを行い、ランニング、投球練習とも量をこなした結果が今季につながった。今オフも体をいじめ抜き、課題のスタミナを改善する。

「冬はいっぱい走らないといけない。（昨オフは）いっぱい走って、いっぱいトレーニングをしていた。阿部監督も去年、『迷ったら質より量』と言っていたので」

一気に近づいた支配下はゴールと捉えていない。さらに先を見据え、地に足を着けている。

「支配下になるのはもちろん目標ではあるけど、目の前の試合も大事にしたい。一日の練習もしっかりやらないと支配下には近づかない。今のピッチングをしていて、１軍で通用するかと言われたら全くしない。１軍と２軍のレベルの差を埋められるようにと思っています」

Ｇ党の期待を背負う有望株は慢心せず、まだまだステップアップしていく。

◆園田 純規（そのだ・あつき）２００５年７月７日、福岡県大野城市生まれ。２０歳。小学３年から大野城ジュニアホークスで野球を始め、大利中では那珂川ベースボールクラブでプレー。福岡工大城東では１年秋からベンチ入りも甲子園は出場なし。２３年育成ドラフト５位で巨人入団。今季は２軍で１４試合に登板し、８勝０敗、防御率１・４２。趣味は釣り。背番号０１９。１８４センチ、７５キロ。右投右打。