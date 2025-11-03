タレント山内鈴蘭（30）が2日、インスタグラムを更新。ゴルフのクラブチャンピオン杯連覇達成を報告した。

「女子クラブチャンピオン杯 2連覇しました」と報告。「THE CLUB GOLF VILLAGE 38.42 total 80」とスコアも記した。

「昨年は胸を張って言えるスコアでなく、本当に悔しい結果で」と振り返ったが、「今年は胸を張って言えます！」とした。

同ゴルフ場はコースレートが高く、このコースで「80」は“クラチャン”の名に恥じない結果。しかも、「今年のグリーンは12フィート。ピンポジションも手前か奥か？で決して簡単ではなかった」という難セッティングだった。

「ティーショットが定まらず、セカンドが常にラフから。それでも、諦めずスコアを作ることだけを考えました」とし、「昨年の悔しさを生かしたプレーだったかと思います」と振り返った。

また、同伴者、ゴルフ場スタッフ、両親などへの感謝もつづった。

山内は21年、日刊スポーツのゴルフレッスン面の企画で、永井花奈プロと9ホールのハンディ（1ホールにつき1回の打ち直し可）マッチ対決を実施。お互いバーディーを取り合う展開で、勝負は最終ホールまでもつれた。その結果は引き分け。“アイドル界最強”女子ゴルファーとして結果を出した。