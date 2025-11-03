＝LOVE、8周年ツアーの千葉公演を開催 佐々木舞香がボブへアにイメチェン
アイドルグループ・＝LOVEが千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで11月1日、2日に8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』千葉公演を開催した。
【写真】会場が一体に『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』千葉公演より
今年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。10月に発売した19thシングル「ラブソングに襲われる」でも、オリコン週間シングルランキングで自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得した・
＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』は、9月に広島県・広島サンプラザホールでスタートし、現在発表されている12月23日、12月24日に開催の大阪公演（大阪府・大阪城ホール）までで、＝LOVE史上最大動員数となる15万人の動員を予定している大規模なツアーとなるが、全公演のチケットが完売となっている。
11月1日、2日に開催された千葉公演では、満員御礼となる2日間で約2万2000人を動員して開催。アンコールも含め両日27曲を披露した。佐々木舞香がボブへアにイメージチェンジして登場し、両日SNSでも話題に。また、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、11月1日は野口衣織がセンターを務めた楽曲「君と私の歌」、2日は＝LOVEの甘くて危うい恋を描いたラブソング「ラストノートしか知らない」を齋藤樹愛羅ソロバージョンでお届けするなど、各公演ならでの演出で会場を大いにわかせた。
＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』は、今後11月15日、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。
