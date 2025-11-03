Travis JapanµÈß·´×Ìé¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºËÜµòÃÏ¼þÊÕ¤òËþµÊ¡¡¾¡Íøµ§´ê¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë3ÆüÊüÁ÷¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤±¤ë¤È¤á¤ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³ÆJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎËÜµòÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ë¡Ö´ÑÀï¤´ÅöÃÏÎ¹¡×¤Ø¡£º£²ó¡¢µÈß·´×Ìé¤¬MC¤òÃ´Åö¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤ÊµÈß·¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î»ÍÀéÆ¬¿È¡ÊÅÔÃÛÂóµª¡¢¸åÆ£Âó¼Â¡¢ÀÐ¶¶ÎËÂç¡Ë¡¢ÉÍ¸ýµþ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¼þÊÕ¤òÎ¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¯Åç¤òËþµÊ¤¹¤ëµÈß·´×Ìé¤é
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¡ÈMCµÈß·¡É¤Ë¡¢VTR¤ò¸«¼é¤ë¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Ï¡Ö´×Ìé¤¬MC¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤â¡Ö¿·Á¯¤À¤Í¡×¤È³Ú¤·¤ß¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä«¤«¤é°ñ¾ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢15»þ¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Þ¤Ç°ñ¾ë¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¾¡Íøµ§´ê¤ËÍè¤ë¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¼¯Åç¿ÀµÜ¡£1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤âJ2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÁª¼ê¤â»²ÇÒ¤ËÍè¤ë¤È¤¢¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òµá¤á¤ÆÆ»¤Î±Ø¤Ø¡£¤¢¤¨¤ÆÄ«¿©¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¿5¿Í¤Ï¡¢°ñ¾ë¤ÎÌ¾Êª¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼¯ÅçÆç¤Ç°é¤Ã¤¿¤×¤ê¤×¤ê¤Î¥Ï¥Þ¥°¥ê¤òÉÍ¾Æ¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ËÉÍ¸ý¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃÎ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡¿©¤È¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬Àï¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î±þ±ç²Î¡Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡Ë¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤¬¾è¤ë¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î±þ±ç²Î¡Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡Ë¤Ë¾¾ÁÒ¡Ö°Õ³°¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤á¡Ê¤Î¶ÊÄ´¡Ë¤À¤Í¡×¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢µÈß·¤À¤±¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ÍÀéÆ¬¿È¡¢ÉÍ¸ý¤¬¤¤¤Ê¤¤¥í¥±±ÇÁü¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ï!?¡×¤È¶Ã¤¯µÜ¶á¤¿¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÀ°¤¦µÈß·¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¾®Î¹¹Ô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡ª¡×¤ÈÂçËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
