「令和の愛人」と呼ばれるグラビアアイドル真島なおみ（27）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンコスプレ姿を投稿した。

「ハッピーハロウィン」と題し、ミニスカートに黒のニーハイストッキングで絶対領域を披露した黒と緑のハード系看護師風ショットを公開。さらに胸元を大胆に露出した黒白のネコや、白のニーハイ網タイツを履いたピンクのウサギなど、数々のショットをアップした。

さらに、胸の谷間を強調するような白トップスにベージュのカーディガンを羽織ったメガネ着用ミニスカートコーディネートで新幹線に乗車。三重・桑名と滋賀・長浜のパチンコ店にイベントで訪問したショットも投稿した。

ファンやフォロワーからも「全方向美女すぎる」「ミスパーフェクトガール」「可愛いさハンパない」「お人形さんみたい」「エロ可愛い」「激カワすぎる〜」「ナイスバディ」「えっっっろ」「グラマラス」「ウィンクにもうっとり」「見惚れちゃいました」「ナデナデした〜い」などのコメントが寄せられた。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長170センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。