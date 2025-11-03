¸µ¥¢¥¤¥É¥ë24ºÐ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¤É¥¢¥Ã¥×¹õÀÖ¥¥ç¥ó¥·¡¼¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤ª¤Ð¤±¤Ï¡×»Ñ¸ø³«
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸µÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡Ê24¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹LiVE¡×¤Ç¤Î°áÁõ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Çò¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤Îµ¤µå¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤òÇØ¤Ë¡È¤¯¤Þ¥â¥óµ¤µå¥Ý¡¼¥º¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¸½ÃÏ¤È¤âÃæ·Ñ¤ò·Ò¤®¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¡µ¤µå¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÌû²÷¤Ç¤·¤¿¡Á¡Á¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½Ë¡ª¥¦¥§¥¶¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È20¼þÇ¯¡ª¡¡ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È20¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¤Ë°ìÉô½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤ÎÀáÌÜ¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÉ¨¾å¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¤í¤¦¤£¤ó¡ª¡×¤È²¾Áõ»Ñ¤âÅê¹Æ¡£¹õ¤ÈÀÖ¤Î¥¥ç¥ó¥·¡¼»Ñ¤Ç¡¢ÌÜ¿¬¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢È´·²¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÈþµÓ¤¥¡Á¡×¡Ö¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¤Ð¤¨¤ëµÓÀþÈþ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÇúÈ¯¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤ª¤Ð¤±¤Ï¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖºÇ¹âåºÎï¤ÎÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£17Ç¯¤Ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×È¯Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£18Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜÀ©Éþ¥¢¥ï¡¼¥É¡×½÷»ÒÉôÌç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤·¤¿ÆüÂç¤Î¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ê¤É¤ò3¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡Ö¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£22Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢BS¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¡£23Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹LiVE¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢ÎÁÍý¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤Ã¤Ï¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£