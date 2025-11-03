政府は、秋の叙勲の受章者を発表しました。

【映像】秋の叙勲受章者

桐花大綬章には尾辻秀久前参議院議長らが選ばれました。受章にあたり尾辻さんは、いまの国政に望むことを問われ、「国会の本来の役割である議論を徹底して尽くして、必ず、良い方向に進めていただきたい」などとコメントしました。

旭日大綬章には、経済学者で元総務大臣の竹中平蔵さんらが選ばれました。

「私は研究者ですから、今後も引き続き政策の研究を自分でやっていってですね、重要なことを発信していきたい」（竹中平蔵さん）

また、旭日小綬章には、漫画『デビルマン』や『マジンガーZ』などで知られる永井豪さんや、ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」の生みの親ゲームクリエーターの堀井雄二さんらが選ばれました。

「ゲーム自体が当時新しい遊びだったので、とにかくわかりやすくあったかい感じで、あとは感情移入してもう一つの人生を楽しめるようなゲームを作ってやろうと思いましたね」（堀井雄二さん）

ゲームクリエーターの叙勲は史上初めてで、堀井さんは「かつてはゲームが理解されない時代もあり感無量だ」と受章を喜びました。（ANNニュース）