日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜午後7時）の名物企画「DASH村」に出演していた炭焼き名人、三瓶金光（さんぺい・きんこう）さんが7月11日に死去していたことが、2日の番組内で発表された。94歳だった。

番組では、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）らが「25年目の米作り」と題して福島DASH村で実ったコメを収穫に。米作りを手伝う福島の仲間たちが登場すると、見事な米の実りぶりを見た松岡が「金光さんも喜んでくれているから」と語った。ここで「三瓶金光さん（享年94）7月11日永眠されました。ご冥福をお祈りいたします」とのテロップと三瓶さんの顔写真が映された。松岡が「オレの倍ぐらい生きているから」としのびながら、25回目の稲刈りを行った。

番組サイトでは、金光さんのプロフィルが紹介されている。「昭和6年3月28日生まれ。10代の頃から山で働き、炭窯を作って炭を焼いていた炭焼き名人。立ち上る煙の色で釜の温度を判断し、炭を作り上げる。炭作りだけではなく、山の達人でもある金光さんは、樹木や野鳥などの膨大な知識を蓄えている。また、田植えや役場の建て直しなど困ったときにはいつでも力をかしてくれるやさしい人物でもある」と記されている。