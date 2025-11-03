国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が１０日に開幕するブラジルの熱帯雨林アマゾンで、毎年９月頃の乾期終盤に火災が急増することが、読売新聞の衛星データ分析で判明した。

現地では農地開発のための違法伐採が横行し、着火しやすい時期を狙って伐採木を燃やしている可能性がある。アマゾンは地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に吸収する「地球の肺」とも呼ばれ、ＣＯＰ３０では保護対策が協議される。

ＣＯＰ３０ 保護対策協議へ

南米９の国・地域にまたがるアマゾンは日本の国土の１５倍（６００万平方キロ・メートル）超あり、６割はブラジル北部に広がる。だが、無許可で伐採して農地や牧場にする違法行為が横行する。ブラジル国立宇宙研究所の統計によると、１９９０年以降の３０年間に同国だけで約４０万平方キロが消失した。

読売新聞は、熱源を感知する米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の人工衛星による公開データを解析。２０００年以降にブラジルのアマゾンで捉えた熱源のうち、火山や工業地帯を除き、森林火災が原因となった可能性が高い検知数（１件当たり１キロ四方）を集計した。

その結果、１日当たりの平均検知数が最も多い月は９月の１０４８件で、最も少ない４月（１１件）の約１００倍に上った。年ごとでは、０７年９月（２３９６件）をピークに０８年以降は減少傾向にあるが、近年も毎年９月は１日１０００件前後の熱源が検知されていた。

アマゾンでは９月頃まで乾期が続き、１０月頃から雨が増え始めて雨期に入る。

ブラジル政府は主に、自国の衛星で地上を撮影した画像データを使って違法伐採を監視している。ただ、衛星に搭載されたカメラは、悪天候時に撮影が出来ない。雲が多い雨期は監視が行き届きにくくなり、伐採が横行している可能性がある。ブラジル政府は、天候に左右されず地上を把握できる日本の衛星のデータも使って監視を強化している。

アマゾンに詳しい日本の森林総合研究所の平田泰雅研究専門員は「伐採した後、売れる木以外は９月まで十分乾燥させた上で燃やしている」と指摘。近年の減少傾向は、違法伐採した土地で作った大豆の取引を禁止する企業などの自主規制が広がり、「一定の歯止めがかかった」とみる。

ただ、近年の伐採速度でも、温暖化によるダメージが重なり、今世紀中には森林が回復不可能になるとの試算もある。森林減少は、生態系にも打撃を与える。世界気象機関（ＷＭＯ）によると、昨年の大気中の二酸化炭素濃度は過去最高を更新。アマゾンの森林火災も一因という。国立環境研究所の横畠徳太主幹研究員は「アマゾンの状況は遠く離れた日本の気候にも影響する。世界が協力して対策を講じるべきだ」と訴える。

