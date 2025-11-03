ムーミンの新作クッキー缶登場♡スナフキンデザインが癒しすぎる！

ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」から、スナフキンをモチーフにした『クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞3個入』（税込1,188円）が新登場。コク深いピスタチオの香りとミルキーなホワイトソイショコラをサクッと挟んだ、贅沢なサンドクッキーです。やさしい色合いのスナフキン缶は、おうち時間を彩るご褒美にも、ギフトにもぴったりな大人かわいいデザイン♡

スナフキンが木の上でひと休み。癒しの限定デザイン缶

旅の途中で木の上に腰かけ、そよ風に揺れるスナフキン。その穏やかな情景を閉じ込めた『クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞』は、ナチュラルなグリーンの色合いとストライプの蓋がアクセント。

お菓子を食べ終わったあとも、小物入れやインテリアとして使えるかわいさが魅力です。大切な人へのギフトにはもちろん、自分への“ちょっといいこと”にもおすすめの一缶です。

ピスタチオ×ホワイトソイショコラの濃厚な香り

『クリームサンドクッキー』は、香ばしいピスタチオペーストを練りこんだホワイトソイショコラを、厚みのあるサクサク生地でサンド。

植物性原料を中心に作られた“PLANT BASED SWEETS（プラントベースドスイーツ）”で、やさしい甘さと豊かな風味が広がります。

紅茶やコーヒーとの相性も抜群。動物性原料を極力使わず、自然にも人にもやさしい味わいです。

発売日・取扱店舗・通販情報をチェック！

価格は1,188円（税込）。発売日は2025年11月5日（水）で、「ムーミンショップ パティスリー PLUSTA Gift東京ギフトパレット内店」にて販売。

その他、メッツァホールやムーミンショップギンザなどでは11月1日（土）より順次発売されます。公式通販「パクとモグ」では、11月17日（月）10:00～受付開始。

サンクスウィーク期間（11月17日～22日）は“スナフキン缶”が限定登場します♡

ピスタチオの香りで、心までやさしく満たして

ムーミンの世界観に包まれながら、ピスタチオの香りでひと息つける『クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞』。見た目も味わいも優しさにあふれた、心安らぐお菓子です。

自然と共に生きるムーミンたちの想いが込められた一缶で、あなたのティータイムをより特別に。お気に入りのマグを片手に、スナフキンのようにのんびりと過ごしてみてくださいね♪